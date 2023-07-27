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台科大生發明口罩配戴辨識系統 奪國科會研究創作獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
張佳馨的計畫以無陽極電池為核心，目的是解決無陽極電池放電時產生鋰枝晶與死鋰、使循環壽命受損的問題。圖／台科大提供
張佳馨的計畫以無陽極電池為核心，目的是解決無陽極電池放電時產生鋰枝晶與死鋰、使循環壽命受損的問題。圖／台科大提供

國科會日前公布「111年度大專學生研究創作獎」得獎名單，國立台灣科技大學共三名學生獲獎。電機系學生洪宇晨將口罩連結配戴辨識提醒裝置，若民眾口罩配戴方式不正確、未配戴，資訊將會被傳送到裝置端，配合系統語音提醒當事人防疫規範。

台科大學生洪宇晨表示，過去雖然有利用AI辨識人臉是否配戴口罩及配戴正確性的研究，但很少出現更進一步的應用。因此利用邊緣運算裝置NVIDIA Jetson TX2和單晶片電腦樹莓派，以此建構基於物聯網服務的「口罩正確配戴辨識系統」。

洪宇晨談到，系統可辨識民眾口罩配戴情況，若不正確配戴或未配戴，資訊會傳送到裝置端，配合語音或閘門提醒民眾防疫規範，希望以此減少因提醒戴口罩造成的衝突。

洪宇晨也說明，研究過程中多次與指導教授討論，才讓架構設計、系統功能和運作更完善。疫情雖已減緩，對戴口罩的的依賴與強制性降低許多，但醫院等場所仍有戴口罩的需求，未來還是可利用這個系統，方便管理工作人員的進出與裝備完整度。

學生江子揚則對超合金、航太金屬感興趣，其研究高熵合金與無鉛焊料間的介面反應，希望將優異性質的高熵合金應用於電子構裝，取代性能和強度相對較弱的銅或銅合金，並用於晶片中。

學生張佳馨的計畫則以無陽極電池為核心，但無陽極電池中的鋰金屬活性大，容易與電池內有機溶劑反應，進而不斷生成、沈積鋰枝晶，影響電池壽命。張佳馨導入鋰與銫兩種金屬鹽類於電解液，找出最佳配比，改善無陽極電池在充放電過程中鋰金屬沉積與擴散行為。

國科會為培育優秀研究人才，每年公開徵求大專學生研究計畫，通過申請者，可獲得4萬8千元獎助金及上限2萬元耗材費，研究成果報告經審查評定為成績優良有創意者，頒發研究創作獎，獎金2萬元及獎狀一紙。

洪宇晨（左）使用深度學習網路進行口罩配戴狀況辨識，並連結自動化提醒的裝置。不正確配戴將顯示藍色方框。圖／台科大提供
洪宇晨（左）使用深度學習網路進行口罩配戴狀況辨識，並連結自動化提醒的裝置。不正確配戴將顯示藍色方框。圖／台科大提供
江子揚在實驗中操作電弧融煉爐。江子揚研究高熵合金與無鉛焊料之間的介面反應，盼將擁有優異性質的高熵合金應用於電子構裝。圖／台科大提供
江子揚在實驗中操作電弧融煉爐。江子揚研究高熵合金與無鉛焊料之間的介面反應，盼將擁有優異性質的高熵合金應用於電子構裝。圖／台科大提供

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口罩 語音 國科會

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