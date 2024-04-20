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東華大學副校長訪瑞典皇家理工學院 願擴大交流

中央社／ 斯德哥爾摩20日專電

國立東華大學副校長朱景鵬18日由駐瑞典代表谷瑞生陪同，與瑞典皇家理工學院代表會面，雙方同意未來在師生交流、科研合作及人員互訪上積極合作。

瑞典皇家理工學院（Royal Institute of Technology,KTH）是北歐科技與工程領域首屈一指的學府，朱景鵬18日於瑞典代表處與皇家理工學院首席副校長林德麥（Mikael Lindström）及國際處處長魏士格（UrbanWestergren）等國際合作團隊代表會面。

朱景鵬說，東華大學建校迄今30年，已成為相當成熟的綜合性大學，校園國際學生達10%以上，理工領域相關系所與世界主要國家大學合作交流密切，有獨有的原住民民族學院，為南島民族學研究重鎮。

林德麥表示，皇家理工學院1827年設立迄今近200年，秉持平等開放的教育宗旨，願與世界各校進行有意義的交流合作。與台灣15所公私立大學已開展多年合作計畫，包括交換學生、科研合作等，去年與台北醫學大學簽訂博士雙聯學位協議，與成功大學簽訂3+2學碩跨級雙聯學位。

皇家理工學院國際關係副校長歐士龍（Prof. StefanÖstlund）應教育部邀請，預定10月率團訪台，將續與長庚大學及高雄科技大學簽訂合作計畫。

魏士格邀谷瑞生及朱景鵬參觀皇家理工學院。雙方同意就學生交流積極展開合作，以聯合國永續發展目標為主軸，預定鎖定物理、化學、生命科學、光電、電機、材料、資訊、人工智慧及大數據等領域合作；並將以此為基礎，推動師資交流互訪及科研合作。

朱景鵬也邀瑞典皇家理工學院訪團今年10月到台灣時，順道訪問東華大學。兩校代表都有高度意願進行雙邊合作交流。

瑞典皇家理工學院是北歐規模最大、歷史最悠久的理工院校，為世界百大名校，也被公認為北歐第一理工學府。2021年有185位教師進入史丹佛大學評鑑的世界頂尖2%科學家行列。

疫情前，瑞典皇家理工學院有台灣留學生逾70名，幾乎占留學瑞典台灣學生總人數的1/2，在台校友表現卓越。

東華大學 瑞典

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