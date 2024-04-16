家裡有錢才能讀？畢業生痛訴1科系「階級複製嚴重」：天選之人以外難上岸

大學科系往往決定了未來的職涯方向，對於法律系的畢業生來說，大多會選擇參加國考，踏入司法體系工作。不過一位法律系畢業的網友卻直嘆：「要讀法律系，家裡真的要有點錢」，他指出除了應屆上榜的天選之人，其餘無法全職備考2年以上的，註定與律師、司法官無緣；原PO也以自身經歷和身旁案例分析，感嘆「法律人是階級複製最嚴重的行業之一」，貼文發布後更引起一陣討論。

一位網友在Dcard發文，怨嘆自己最近備考到十分心累，萌生了放棄的念頭，想起曾耳聞「法律系畢業3年內大部分都能上榜司律」，讓他不禁懷疑這句話是否屬實，「況且說這些話的老師，都是學歷頂尖、家族資源豐厚的前輩，一般人豈能與之相比？」

原PO也分享自身經歷，表示他從法律系畢業後，除了多年前應屆考上書記官，其他國考皆榜上無名，以身邊交友圈為例，大學同學約有5成順利上榜，認識的學姐則感嘆，朋友中沒有幾隻小貓考上律師、司法官，讓他忍不住直呼，除了畢業應屆上榜的20%「神選之人」，其於80%的普通人，只要無法全職備考2年以上的，註定與律師、司法官無緣，「哪個人家裡有那麼多閒錢可以給你耗，每年都在考試都不用工作喔？」

看到身旁血淋淋的案例，原PO感慨「法律人是階級複製最嚴重的行業之一」，他無奈的指出，經常被問「為何不去當律師」，長久下來也忍不住自我懷疑是否選錯科系，雖然教育是改變階級最快的方式，但他認為家境相對沒有那麼優渥的法律系學生，會遇到各種實力、背景碾壓，只有最強的人才能往上爬，「這條路真的很辛苦，窮人家讀法律系，只是讓你更快看清階級複製」。

貼文曝光後，同路人紛紛留言鼓勵，並有人建議原PO不要執著於「司律」，「我同事當書記官，在職考了九年考上司法官，只要有毅力早晚是你的」、「但是人生不是只有司律，我覺得有時候一直考真的很累而且會疲乏，可以先去做些非法律性質的工作，幾年後如果真的還想當律師再回來考」、「認真說，法律系出路不是只有司律，好的法務生活品質真的不一定輸司律。不用太執著」、「我覺得法律人把自己綁在一個舊有的一定要考上司律的框架中，其實會活得很痛苦」、「我們只是榜上無名，不是腳下無路，除了司律，我們有很多其他路可以走的」。

也有網友分享不同意見來回應原PO，「我覺得其實法律系真的已經不太算階級複製了，是少數你努力讀書可以有回報的科系，我也是先去打工存錢後辭職準備一年考上的」、「其實你可以想想有多少比例的大學畢業生是在做本科系的工作，也很多人現在做的工作跟本科系無關」、「文組大多真的是錢堆起來的，窮人的機會比較像是資工類」、「很多科系都是家裡要有錢吧，像是音樂、美術、歷史、哲學、中文，而商科如果家裡沒公司也只能去同學家的公司當打工人，本來人生一出生就是階級複製，跟哪個科系無關，只是因為你在法律系才會放大這種感覺」。