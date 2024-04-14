清大梅子熟了！史上首次開放採梅 捐款救梅樹就送梅酒

清華大學歷史悠久的著名景點「梅園」，有史以來第一次開放、舉辦採梅子活動，不少清華人今天一早就在梅園前聚集，更有許多校友是帶著小小孩前來參加。校方表示，今年採收的梅子將統一用來製作梅酒及黃梅釀，也呼籲校友伸援手捐款救梅樹，讓清華梅園能繼續開枝散葉。

清大梅園是為紀念清華大學在台復校首任校長梅貽琦而開闢，於梅校長陵寢前種植大片梅樹，從1962年栽種至今歷史已超過60年、一甲子，不過因為地點位置隱蔽，是清華師生才知道的秘密景點，每年冬春之際，白色的梅花開滿園，更成為不少師生、校友賞春必遊校內景點。

目前梅園種植約有400棵梅樹，隱藏在前往梅校長陵寢墓園前成排高大的龍柏兩旁後方，果實近日開始進入逐漸成熟階段，必須趁果實仍是青綠色時採下，因此清大校方特別開放讓教職師生及校友報名前來體驗採摘，以竹竿拍打樹梢，圓滾滾的梅子就如同雨點一般從樹上灑落，在場的小朋友紛紛大喊「下梅子雨了！」。

清華大學總務長張祥光表示，梅園是清華大學重要象徵，但今年卻是第一次舉辦採梅活動，是為配合今年4月23日創校112周年校慶活動，才首度向教職員、校友及眷屬們開放，希望凝聚清華大家庭的向心力，更希望能透過採梅子讓大家都玩得開心。

今年採梅及DIY釀梅子活動採限量開放線上報名，僅開放40組名額，活動卻一上線就被塞爆，湧入近400組報名，最後校方不得不採取抽籤形式，才選出幸運兒可免費DIY釀梅子帶回家。

清華大學總務處表示，今年這批採摘的梅子已規畫將製作為梅酒及黃梅釀，並委託知名客家醃漬名店「竹東阿金姊」，以及由清大校友經營的「奕青莊園」梅農後製處理，要讓來自清大的酸甜好滋味能讓更多人能品嘗，往年最受歡迎的產品正是梅酒及醃脆梅。

清華大學總務處指出，梅園採收的梅子一年約可採收達500公斤，往年都是用來製作致贈貴賓的梅酒，不過今年梅樹老化、遭遇病蟲害，產量銳減僅剩一半，因此希望透過開放梅園，讓清華師生及校友更關心梅園，同時呼籲校友參與「梅園梅樹健康管理及活化計畫」，能捐款救梅樹。