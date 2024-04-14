東華校舍重創 擬延長遠距教學

國立東華大學地震中遭重創，校方評估最快9月才能局部恢復，正與師生溝通，課程不排除改採線上及實體的混成教學；也將成立善款監督管理委員會，由校內外委員共同審核以昭公信。

東華大學理工學院一館D棟燒毀，學生宿舍也約1700床、占總數3分之1的床位受損，校方評估學校校舍結構災損約5億、設備約4.9億，塔樓和宿舍、館舍等損害10億，總計財損約20億。

因校舍重創，校方4月10日起遠距線上教學2個星期，原預計這個月底前修復宿舍，但校長徐輝明說，學生宿舍不只磁磚掉落，連管線都被震破爆開，評估到9月最快也只能恢復到120間700人，考量師生安全，傾向延長遠距，改採「混成式教學」到期末，正和師生溝通。

校方表示，將成立「東華0403地震災害捐款管理及監督委員會」，請台灣教育大學系統總校長吳清基、慈濟大學校長劉怡均擔任校外委員，徐輝明、華文文學系教授、促轉會前代理主席楊翠、學校稽核洪正哲擔任校內委員；捐款全數用在地震火災重建復原的相關事物。

外傳出藝人周杰倫夫婦默默捐款東華大學100萬元；徐輝明說，收到各界善款4000多萬元，尚未收到周杰倫捐款，若有就太好了。