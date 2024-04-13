超越台大、政大 高教工會：文大校長「年薪400萬」接近行政院長

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】高教工會指出，根據該會掌握的消息，文化大學現任校長王子奇是「歷年來文大薪資最高的校長」，「年薪400萬已與我國行政院、立法院等五院院長相去不遠」。文大校長年薪如達400萬，就遠遠高於台大、政大校長。

據了解，國立大學校長年薪只有大約250萬左右。台大前校長管中閔曾經感嘆，台大校長的薪水，比起香港的大學校長，居然只有1/10，是「國際笑話」。香港各大學校長的薪水，大約是港幣585萬元至915萬元。

高教工會日前寄出《中國文化大學教師、職員對「年終獎金」發放片⾯調整之態度調查結果及意⾒》報告給文大教職員，在電子郵件特別提及文大校長的年薪。

高教工會指出，1.5個月年終獎金在中國文化大學，是明確寫在教職員手冊中的「薪資」（「第伍項、薪資」第七點「年終獎金」：每年1月1日至12月31日均在職者發給1.5個月）。既然是薪資，就不可說變就變，這跟七月的考績獎金是兩件事。

高教工會認為文大的年終獎金是薪資，如果改用考績做出差異之後，極可能造成半數以上的教職員「被減薪」！

根據高教工會的教師問卷，對於校方表示因董事會決議，要求將過往性質屬教師經常薪資一部分的年終獎金，改為綁定「個人績效」差異化發放，97%的填答教師表示「非常不同意」或「不同意」。更有98%認為依「教職員手冊」，1.5個月年終獎金在文化大學長年來都屬於教職員經常性薪資的一部分（即勞動契約一部分），依法不應片面變更。

關於王校長堅稱調整年終獎金發放方式是執行董事會決議，95%填答者認為此事非董事會權責，依法應回歸校務會議等校內民主程序討論決定。另有93%同意學校「另行」編列預算獎勵招生績優的同仁。

在職員問卷部份，93%表示「非常不同意」或「不同意」校方計畫刪減多數教職員的年終獎金；95%「非常不同意」或「不同意」年終獎金改依績效發放是公平合理的。認為不公平不合理的前三大原因是「考績指標很難客觀，連年終獎金都要看考績，易造成團隊分化」、「年終獎金跟績效獎金性質不同，不應混為一談」、「年終獎金在文大是薪資的一部分，改成考績化等於變動薪資」。

95%的填答職員認為更動年終獎金發放標準，校方應事前與同仁溝通協商，而非片面決定。甚至有88%的職員認為，校方降低多數職員的年終獎金會令人擔心學校要進行人事縮編。

超過六成職員表⽰為共體時艱，願配合由校長、一級主管帶頭的公平共同調降「年終獎⾦」。

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