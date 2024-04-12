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「想幫AI系統裝眼睛」陽明交大烏克蘭國際生 首奪美國光學獎

中央社／ 新竹縣12日電
國立陽明交通大學。圖／聯合報系資料照片
國立陽明交通大學。圖／聯合報系資料照片

陽明交大今天表示，電機學院烏克蘭國際學生Mariia獲美國光學學會頒發獎項Optica Women Scholars，獎金達美金1萬元，這是台灣首次有學生獲此獎。

陽明交大電機學院透過新聞資料指出，Mariia在台灣讀書4年多，今年6月將從電機與光電雙主修畢業，Mariia計畫進入光電所，針對光電、電機與資訊進行跨域研究，此次Mariia獲美國光學學會頒發獎項OpticaWomen Scholars，獎金達美金1萬元，表現亮眼。

電機學院表示，每年美國光學學會（OPTICA）除頒發獎金，還會安排國際光電大師及知名光電公司專家（例如Google、 Meta等公司）指導學生並給予生涯協助，等於提早建立人脈，也培育國際光電人才。

針對未來規劃，電機學院指出，Mariia希望能進入國際公司從事好玩有趣的「軟硬體結合」研發工作，例如Google、Apple等外商公司，進行研究開發AI（人工智慧）液晶光電元件，協助將AI系統裝上眼睛，把擴增實境應用到AI領域。

光電系教授林怡欣透過新聞資料指出，她是Mariia的專題指導教授，日前Mariia到面板大廠實習時受到企業肯定，後續Mariia將深入研究未來液晶光電於AI與機器視覺的應用，繼續深入產業研究。

林怡欣表示，Mariia是領導型學生，俄烏戰爭爆發時，Mariia還幫助招募學生參加由陽明交大電機系培訓計畫，援助因戰爭而中斷學業的烏克蘭學生，此計畫支持交通、學費、住房及生活費用。

AI 烏克蘭 美國 陽明交大

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