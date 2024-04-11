遠見USR獎得獎名單公布 慈濟大學首參賽即獲「生態共好組」楷模獎

大學社會責任（USR）已成為高教圈重要使命之一，2024第五屆《遠見》USR大學社會責任獎得獎名單於昨日公布，慈濟大學首次參賽，即以「里山團結碳經濟─永續消費與生產在地實踐計畫」，榮獲2024第五屆《遠見》USR大學社會責任獎「生態共好組」楷模獎。該計畫以創新的策略主軸:團結經濟、里山加值、PGS農業碳權，獲得了評審的高度評價。

慈濟大學的里山團結碳經濟計畫以團結經濟為主軸，透過合作經濟模式結合部落和社區產業，強調調和生態-社會的生產地景，並以負責任消費支持和生產，協助部落營造推動地方創生的環境。包括由學校教職員創設的食在永續消費合作社，鼓勵慈濟同仁支持友善農業，減塑購買，實踐健康、環保的消費。每個月固定舉辦的小農市集，有來自豐濱、光復、吉安、佳民等花蓮小農的有機蔬菜和加工品，提供給慈濟大學師生甚至是民眾購買，為花蓮商家提供一個銷售的平台。

其次，里山加值策略與慈濟基金會慈發處合作，進行修廢耕農地活化的慈善農業，改善部落的經濟收入、復育大地，並與花蓮縣政府合作開辦農民學院，鼓勵學生與當地居民進行共學，讓年輕人願意返鄉，目前以淺山地帶的部落為主，包括有佳民、景美、豐濱等為實踐與示範場域；參與地返鄉青農從109年只有6位而其餘十餘位都是六十歲左右長者，到112年已有25位返鄉青年投入，為部落青年點亮一盞回鄉的燈。

另外，慈濟大學支持青年返鄉從事加值農業，協助重要合作夥伴綠色消費者文教基金會推動「PGS參與式共同保證機制」並應用於農業碳權為友善土地農業加值，透過參與式共保系統「小農種碳」APP由生產者與保證者紀錄農業生產過程，再加入消費者參與重新建立食農信賴保證系統，並輔以土壤生物碳增加採驗驗證推動淨零轉型，協助當地農業升級推動符合東部地區的農業碳權，目前已經進行到第二期的種碳計畫，第一期種碳計畫有花蓮區的270位小農參與，並於2022年獲得國際組織黃金標準的減碳計畫認證，第二期水稻生物肥料實驗計劃，在花蓮玉里長良有144.7公頃優質水稻田投入循環再生農業，也是台灣第一個全區水稻田加入全球農業碳權減碳認證的區塊。

慈濟大學USR教學研究中心為地方創生提供了有力的支持，同時也將成果應用在教學研究資源中，不僅有助於幫助花蓮鄉鎮的發展，慈濟大學的跨域問題解決與地方社會責任的理念，透過教職員的行動實踐，從而落實聯合國2030永續發展目標。

慈濟大學校長劉怡均表示，感恩創辦人證嚴上人創立之初即給予正確的方向及全球慈濟人護持，讓環保、永續的觀念不僅深植於慈大師生的日常生活中，更成為學校文化的一部分。0403大地震後這幾天，慈濟大學和在地社區、部落展現了強大的韌性及復原力，4/10日慈濟大學就正常的上班上課。我們的合作部落及農友也都表示他們一切平安，如常耕作，與大地共生息。這次的地震，雖然花蓮處於震央，但是全台震動，我們應該安靜傾聽大地的哀鳴，持續生態及環境保育，實踐負責任的生產與消費，敬天畏地，共同守護台灣這塊淨土。

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