文曄集團慨捐百萬 提供政大社科院海外實習機會

國立政治大學社科院今天與全球前三大的電子元件通路商文曄集團，舉行文曄社科院青年領袖培育基金捐贈儀式，除了由文曄集團捐贈政大社科院900萬元外，也將提供學生實習機會，培育具備國際競爭力的人才。

政大校長李蔡彥形容，大學與產業在人才培育與創新上是上、下游關係，政大培育出的人文社科人才，在各行各業皆有傑出表現，世界在變，需要的人才也在改變，大學如何回應社會及產業需求顯得更重要。

李蔡彥指出，一直以來都很鼓勵學生到產業界實習，了解發展現況外，也會知道自己還缺乏哪些知識，回到校園後才會更認真學習。文曄集團提供學生海外交換與實習資源，也期許本校教師一起努力，除了人文社科專業外，也培育學生具備科技素養能力，讓學生多元學習更加豐富。

文曄集團共同創辦人許文紅也是政大地政系校友，他表示，文曄集團與社科院去年均成立滿30週年，在創業三十而立之年能有機會回饋母校，別具意義。文曄集團日前方完成台灣有史以來最大交易的全球併購案，成為全球性企業。回想30年的創業來時路，深感人才培育的重要性，期望透過青年領袖培育基金的設立，與政大共同培育更多青年才俊。

社科院院長楊婉瑩則表示，文曄集團去年社科院30週年院慶時，已先拋磚引玉捐贈社科發展基金30萬元，今年更捐贈設立文曄社科院青年領袖培育基金，讓社科院學生有更多學習資源與海內外實習機會，社科院將妥善運用此培育基金，提供學生國際交流、國內外實習及社會實踐等學習資源，拓展學生國際視野及鼓勵學生多元學習。