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中原醫工系獲200萬補助 與醫院合作培育人才課程曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中原大學醫工系與國家衛生研究院合作推動AI醫療研發實習，培育跨域人才。圖／中原大學提供
中原大學醫工系與國家衛生研究院合作推動AI醫療研發實習，培育跨域人才。圖／中原大學提供

台灣已於2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，教育部推動整合高齡科技的「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，中原大學生物醫學工程學系2024年再度獲選為智慧醫材領域全國7所夥伴學校之一，這次計畫也將導入中壢天晟醫院與金色年代日照中心的資源，並合作開設課程，促進在地醫療產業鏈結，共育人才。

有鑑於老年人口占總人口比率將持續提高，為迎接超高齡社會，行政院規畫台灣2030全齡健康願景，由教育部推動整合高齡科技的「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，中原大學醫工系順利通過審查並獲得200萬元補助，是7所執行計畫學校中唯一沒有醫學院的私立綜合大學。

中原大學深耕醫學工程教育50餘年，2022年榮獲該計畫第1期補助，如今將以過去2年執行計畫的經驗，接續本期計畫，今年以「高齡科技」為計畫主軸，將加強開設高齡輔具設計與應用、高齡醫療創新設計思維等一系列以銀髮族照護為主的課程，提升學生相關專業知識。

中原大學醫工系表示，配合計畫推動，該系與中壢天晟醫院及金色年代長照社團法人簽署三方合作備忘錄，由醫院及日照中心提供照護與臨床經驗，並與天晟醫院復健科醫師合作開課，同時將日照中心作為課程的研發與示範場域，讓學生學以致用。

另一方面，為增加學生的臨床實務經驗，中原大學醫工系也與國防醫學院及三軍總醫院簽訂策略聯盟，除合作提升臨床研發技術，並共同教育訓練，開設「精準醫療臨床實務專題」課程，帶學生進入醫學院與醫師交流，增進對臨床問題的認識。

中原大學醫工系教授蔡育秀指出，醫工系在醫材產業界擁有眾多校友，長期與醫院及產業界緊密結合，迄今合作單位已有22間醫院及19間產業與法人。為激發學生的創新開發思維，更深入了解醫療器材開發產業，持續舉辦跨校、跨系活動。

針對時下最夯的AI科技，中原醫工系也與國家衛生研究院合作AI醫療研發實習，去年度國衛院提供18個實習名額，讓中原醫工系學生有機會深入認識AI醫療。

中原大學醫工系學生參訪中壢天晟醫院復健室，加強對醫院實務的認識。圖／中原大學提供
中原大學醫工系學生參訪中壢天晟醫院復健室，加強對醫院實務的認識。圖／中原大學提供

中原大學 國防醫學院 醫師

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