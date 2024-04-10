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暨大助柬埔寨改善水資源 啟用第2座淨水設備

中央社／ 南投縣10日電

國立暨南國際大學透過綠色水沙連永續價值與人才培育升級大學社會責任計畫，持續協助柬埔寨改善水資源與環境衛生，日前啟用第2座淨水設施讓Sreng Kim中學師生能有乾淨飲水。

國立暨南國際大學將大學社會責任延伸國際社會，5年前協助柬埔寨民生用水，日前又在金邊附近啟用第2座淨水設施，解決當地學生長久以來用水問題。暨南國際大學校長武東星說，這項跨國計畫展現暨大跨國執行力，更充分實踐暨大「在地實踐，國際思維」理念。

暨大今天發布新聞稿表示，這項跨國水資源改善計畫始於2017年，當時中華國際陽光慈善會長李政鍠已在柬埔寨行善多年，包含醫療義診、布施白米、鑿井取水等。後來李政鍠就讀暨大新興產業策略與發展博士班，在學期間持續協助柬埔寨慈善工作，並攜手暨大師生共同參與，暨大也媒合扶輪社推動這項水資源計畫。

李政鍠也以柬埔寨行動經驗於今年完成博士論文並取得學位。李政鍠透過暨大表示，計畫展現跨界合作重要性，因為各領域專家努力、暨大大學社會責任計畫支持，同時結合工程技術、環境科學、社會學等多個領域專業知識才能成功開發一系列有效的水資源改善措施。

暨大土木工程學系特聘教授兼系主任陳谷汎說，柬埔寨金邊資源有限，因此以「礫間淨水工法」協助設計無須耗材、可自行維護的淨水系統，每天可供2000人用水，如今又完成第2座淨水設施讓Sreng Kim中學師生及居民有潔淨用水，讓台灣軟實力走向國際。

柬埔寨 水資源

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