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編纂校園生態導覽手冊...清大發現穿山甲洞穴 確認棲息校園

中央社／ 新竹市8日電
清華大學8日表示，校園內發現有5個穿山甲所挖掘洞穴，確認穿山甲已棲息於清華校園中。圖／清華大學提供
清華大學8日表示，校園內發現有5個穿山甲所挖掘洞穴，確認穿山甲已棲息於清華校園中。圖／清華大學提供

清華大學今天表示，通識教育中心教師顏士清與自然保育社等學生為編纂校園生態導覽手冊，發現校園有5個穿山甲所挖掘洞穴，確認穿山甲已棲息於清華校園中。

顏士清向中央社記者表示，穿山甲喜好從斜坡處往內挖洞穴，從肉眼判定這次深度約達1公尺以及寬度20公分等跡象，對比校園內所發現洞穴與穿山甲所挖洞穴情形吻合，因而確認是穿山甲於校園內挖掘洞穴。

顏士清表示，台灣穿山甲是第2級「珍貴稀有」保育類動物，主要分佈在海拔1000公尺以下淺山環境，而年輕的穿山甲會遷徙較長距離，尋找新的領域。

顏士清說，這次發現的穿山甲可能是從學校南方山區，趁著深夜越過馬路後，進駐到學校後山。

國立清華大學在臉書發文指出，目前找到的洞穴痕跡稍舊，估計已超過2至3個月，因此顏士清仍持續調查，尋找新的洞穴痕跡，並架設自動相機，希望能拍攝到穿山甲現身影像，確認是否有穩定族群。

清大表示，其實這並非首次校園出現穿山甲，翻閱資料發現20多年前也曾有人目擊穿山甲，而清華校園自然環境豐富，是野生動物們潛在棲息地。

清大指出，最近5到10年白鼻心與大赤鼯鼠也住進校園裡，不少師生目擊，這次再發現穿山甲蹤跡，盼師生共同守護。

校園 清大 穿山甲

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