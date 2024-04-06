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台大未來大學環台列車啟動！盼促高教創新 首站將至中興大學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學表示，今年將啟動未來大學環台列車，希望藉由對話交流平台促成教學創新、高等教育國際化。圖／台大提供
國立台灣大學表示，今年將啟動未來大學環台列車，希望藉由對話交流平台促成教學創新、高等教育國際化。圖／台大提供

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國立台灣大學表示，今年與國內大學校院、台灣高等教育專業發展學會（TPOD）合作辦理論壇，啟動未來大學環台列車，希望藉由對話交流平台促成教學創新、高等教育國際化。

台大自2019年開展未來大學計畫，推動創新教學實驗方案，打破系所、教室、產學、在學與畢業邊界，奠定「未來大學在台大」的基礎。2023年舉辦3場未來大學論壇，邀請來自新加坡南洋理工大學、美國加州大學柏克萊分校、密涅瓦大學，以及國內逾20所大學、高中出席參與。

台大教務長兼計畫辦公室主任王泓仁表示，台大自2019年啟動未來大學，2024年將加以擴展，進一步以「未來大學在台灣」為願景，期盼透過夥伴學校及TPOD的支持，未來大學環台列車計畫可於全台建立對話平台，共創高教在地國際化並擴大高教國際影響力。

台大表示，今年將與TPOD合作，邀請國內大學院校舉行實體論壇及工作坊，帶動各校對未來大學的發想與規畫。TPOD做為整合台灣各大學院校教學中心的平台，也是推動「未來大學在台灣」的重要夥伴。

環台列車首站為中興大學，4月台大、中興、東海大學、靜宜大學四校教務長，將分享各校如何打破系所藩籬，推動跨域教學創新做法。第二站為高雄科技大學，探討以學習者為中心的學習規畫制度，5月台大、高科大、宜蘭大學、臺北藝術大學，將分享各具特色的學習引導機制。

第三站為台北醫學大學，6月台大、北醫、清華大學將分享如何打破教室限制，鼓勵學生自主學習，新加坡國立大學NUS College副院長Professor Daniel PS Goh將擔任主題演講嘉賓，分享學生海外自主專題探究的做法與學習成效。10月環台列車將回到台大，與TPOD共同舉辦國際研討會，邀集國內外專家學者探討高教重要議題，共思解方。相關資訊可至https://www.future.ntu.edu.tw/events查詢。

台大 高教

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