諾貝爾化學獎得主台大演講 切哈諾沃談藥物開發3階段

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台灣大學椰林講座邀請國內外學界或企業界人士到校演講，第5場於4月1日邀請國際知名生物化學專家、2004年諾貝爾化學奬得主亞倫‧切哈諾沃（Aaron Ciechanover），說明生化技術的發展如何帶動醫藥研究的第3次革命，以及未來個體化醫療與個人隱私之間的潛在挑戰。

台大校長陳文章表示，切哈諾沃是以色列理工學院醫學院的傑出教授，他發現泛素介導的蛋白質降解在許多細胞過程中發揮重要作用，該系統的異常是許多疾病機制的基礎，包括某些惡性腫瘤和神經退化性疾病。

中央研究院院士王惠鈞說，泛素不算一個很大的蛋白質，且在真核細胞生物廣泛存在，乍看之下泛素平平無奇，但切哈諾沃在平凡中看出不凡之處。產學界已開發出多種有效藥物，主要用於惡性腫瘤，且有更多的藥物正在研發中。

切哈諾沃教授演講時說明藥物開發的3階段歷程，1930至1960年代的「偶然性」階段中，最為經典的是盤尼西林的發現。第二次革命性的改變，是「化學物庫篩選」的研究，科學家可以從數以百萬計的化合物中找出有藥效的小分子。進入21世紀，基因序列分析與編輯、幹細胞、造影技術等的突破，帶來醫藥治療第3次的革命，「個體化」、「預測性」、「預防性」、「病患參與性」成為指標性慨念，疾病是序列有問題的基因，治療則是基因序列修正，這些變革正在當下發生中。

台大指出，演講後師生提問踴躍，從基礎研究領域的開拓、病患與醫者的關係到社會資源分配的原則等，切哈諾沃的回應兼具睿智與幽默，與會聽眾收穫豐碩。切哈諾沃在演講的最後表示，對社會最大的保障，或個人道德的守護，並非知曉並解決所有的潛在問題，而是對未來保留某一程度的不確定性。