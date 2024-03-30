朝陽科大今喜迎30周年校慶 盧秀燕讚招生維持水準很不容易

朝陽科技大學今喜迎30周年校慶，以「拔尖30．光耀國際．綠色永續」為主題，舉辦校慶慶祝大會及系列活動，吸引貴賓、校友齊聚一堂慶賀；台中市長盧秀燕到場祝賀，她全程參與，感謝朝陽與市府並肩前行，成為重要智庫，並祝福朝陽科大「生日快樂！」

盧秀燕致詞時說，現今國家面臨少子化，很多高等教育甚至辦不下去，面臨退場；但朝陽科大逆勢展現亮眼的招生佳績及辦學成效，實屬不易。她也肯定朝陽校友傑出表現，包括台中市建設局長陳大田等人，證明朝陽科大培育人才展現社會影響力，祝福朝陽「邁向百年、校務昌隆！」

教育部技職司副司長柯今尉說，近幾年少子化嚴重，2012年28萬名大一新生，但至去年約僅剩19萬人，減少幅度逾3成。不過，朝陽科大目前在校學生維持在約1.4萬人，學生人數降低比率遠低於全國平均，這也表示家長與學生對朝陽科大辦學信心與支持。

創辦人楊天生說，朝陽科大辦學績效有目共睹，不但連7年蟬聯THE英國泰晤士全球最佳大學排名，更榮登QS世界大學永續排名，成為全台唯一進榜的私立科大，不僅展現卓越的學術研究及社會影響力，更在台灣進榜的技職校院中居領先地位。

朝陽科大校長鄭道明說，朝陽科大國際化成果豐碩，全球姊妹校逾640所，吸引上千名境外學生來朝陽就讀。此外，為營造生態共好的環境，朝陽科大開設超過4000門永續相關的課程，年降2%的能源使用，並宣告2045年達成淨零排放之目標，進榜綠能大學全球百大，致力永續不遺餘力。