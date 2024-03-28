中研院計算山區氣候變化速度 發現全球17山區暖化嚴重

由於全球山區缺乏長期運作的氣象觀測站，人們一直無法精準計算山區氣候的變化，中央研究院生物多樣性研究中心沈聖峰研究員領銜的國際研究團隊，創新結合熱力學原理與氣候資料庫，不僅首創山區氣候速度的推估模式，更首度發現全球17個區域的山脈等溫線正以每年超過11.67公尺的速度上升，對高海拔生態避難所的獨特物種構成了巨大威脅。

中研院今天舉辦成果發表記者會，由沈聖峰研究員領銜的研究團隊發表最新研究成果，並首度揭示全世界暖化最嚴重的山區，也解釋氣候變異對山區物種的影響。