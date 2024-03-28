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中研院計算山區氣候變化速度 發現全球17山區暖化嚴重

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
中研院今天舉辦「開發山區氣候變化速度計算模式」成果發表記者會，由研究員沈聖峰（右）領銜，包括國立成功大學生命科學系副教授陳一菁（中）、中研院生物多樣性研究中心AI工程師麥舘碩（左）等研究團隊發表最新研究成果，並首度揭示全世界暖化最嚴重的山區，也解釋氣候變異對山區物種的影響。記者胡經周／攝影
中研院今天舉辦「開發山區氣候變化速度計算模式」成果發表記者會，由研究員沈聖峰（右）領銜，包括國立成功大學生命科學系副教授陳一菁（中）、中研院生物多樣性研究中心AI工程師麥舘碩（左）等研究團隊發表最新研究成果，並首度揭示全世界暖化最嚴重的山區，也解釋氣候變異對山區物種的影響。記者胡經周／攝影

由於全球山區缺乏長期運作的氣象觀測站，人們一直無法精準計算山區氣候的變化，中央研究院生物多樣性研究中心沈聖峰研究員領銜的國際研究團隊，創新結合熱力學原理與氣候資料庫，不僅首創山區氣候速度的推估模式，更首度發現全球17個區域的山脈等溫線正以每年超過11.67公尺的速度上升，對高海拔生態避難所的獨特物種構成了巨大威脅。

中研院今天舉辦成果發表記者會，由沈聖峰研究員領銜的研究團隊發表最新研究成果，並首度揭示全世界暖化最嚴重的山區，也解釋氣候變異對山區物種的影響。

這項名為「全球山區氣候變化速度與物種適應」（Climate velocities and species tracking in global mountain regions）的研究，探討了全球山區等溫線移動速度與生物反應之間的複雜關係。研究團隊運用熱力學第二定律，輔以衛星資料、生物資料進行驗證，開世界之先，研擬出計算山區氣候速度的方式，並發現全球各山區的海拔每上升1,000公尺，溫度遞減率為3℃到9℃不等，變異極大。沈聖峰指出，「海拔每上升1,000公尺，溫度下降6.5℃」的常理僅是一個大概的數值，無法真正用來解釋不同山區的氣候變遷對生物分布範圍移動之影響。「我們的突破在於，利用熱力學的公式，計算出相對正確的山區氣候變化速度，初步破解長久以來懸而未決的山區氣候大哉問」。

中研院今天舉辦「開發山區氣候變化速度計算模式」成果發表記者會，國立成功大學生命科學系副教授陳一菁發表研究成果。記者胡經周／攝影
中研院今天舉辦「開發山區氣候變化速度計算模式」成果發表記者會，國立成功大學生命科學系副教授陳一菁發表研究成果。記者胡經周／攝影

團隊 暖化 記者會

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