夢寐以求的海外求學？10大熱門遊學、留學國家 台人最愛不是歐美

體驗一段不同的人生經歷！

如果你也想擁有一段難忘又與眾不同的人生經歷，在學習的過程中，除了能夠精進自己所學、體驗不同的國家文化之外，還能認識到不同的人文風情。但在那麼多的國家中，哪個國家才是大家的最佳選擇呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出台灣人十大最熱門遊學、留學國家，一起來選出最適合你的國家吧！

image source：Pexels





No.10 德國

近年來，越來越多年選擇前往德國讀書，德國除了有許多工業以及機械工程相關領域之外，其實還有許多藝術、文學領域，而且只要在德國就讀公立大學，不論是本地人或外國人皆無需學費（或需繳納極少的學費，視各聯邦州政府規定），整體統計下來，還有可能會比在台讀書便宜。

而德國在全球科學與研究方面有著崇高的地位和悠久的傳統，吸引不少人前往，「想到科學、工業重鎮的話，真的就會想到德國讀書」、「德國的學費真的是便宜的，再加上理科方面的優勢，很推薦理工科的人前往就讀」。

image source: Pexels

No.9 韓國

隨著近幾年韓流的影響力席捲全世界，很多人也慕名來到韓國學習韓文、影視、傳播等科系進修。韓國也較為安全及友善，近幾年的經濟起飛也成為許多人選擇韓國讀書的原因。

而相比其他國家，韓國有較為便宜的費用之外，還會向留學生提供多種獎學金，經濟負擔相對來說也較小，「韓國讀書的獎學金其實真的很多，只要有在認真讀書，幾乎都可以拿到」、「但到韓國讀書，還是要有一定的韓文能力，不然真的會很辛苦」。

image source: Pexels

No.8 中國

中國除了有較為相似的飲食習慣以及地緣性較近之外，中國近幾年的人口較多，競爭力相對也高，能培養出更好的抗壓性以及專業性，同時還能建立兩岸人脈和資源，對於未來職涯的發展也有幫助。

而語言也是許多人選擇中國的原因之一，「對於外語能力沒那麼好的我，中國真的是最佳選擇」、「雖然中國真的競爭力很高，但是相對來說成長的也很快，也會也更明顯、更有效的成效」、「去到中國至少語言、飲食方面比較沒有那麼大的差異，回國也容易」。

image source: Pexels

No.7 加拿大

加拿大的政治相當穩定，平常也較少暴力、恐怖活動，有利於留學生的學習環境以及未來發展。此外，加拿大擁有各種不同地理環境，在加拿大不僅能體驗各種不同的自然風光，還能輕易進出美國遊玩。

加拿大良好、友善的開放環境也被不少網友推薦，「去了加拿大，每個人都出乎意料的友善」、「在多倫多讀書的期間，大家真的很友善、很包容，完全沒有遇到歧視的情況」、「在加拿大也有很多多元的活動可以體驗」、「在加拿大遇到很多有禮貌的人，完全打破我的成見」。

image source: Pexels

No.6 法國

被稱為「時尚之都」的巴黎，相比英美澳，學費又更加便宜，再加上豐富的教學課程，吸引不少人前往。雖然不少課程都有提供英文，但在日常生活中，還能夠學習到法文，能增加職場競爭力。

在法國完成碩士學位可以申請APS（Une autorisation provisoire de séjour）簽證，能夠有一年居留權，有足夠的時間能找工作，「畢業之後，不用急著找工作真的是很大的優點」、「去法國讀書的原因，就是想在法國工作」、「漫步在法國的街頭，真的很浪漫」。

image source: Pexels

No.5 菲律賓

菲律賓雖然位於東南亞，但因為官方語言為英文，成為不少想精進英文的台灣人首選之一。其中，菲律賓最大的優點就是價格相當便宜，學費、物價、生活費加起來，幾乎是其他國家的三分之一。

但網友也表示菲律賓比起留學，就較適合想學習英文的人去短暫遊學，「宿霧就是一個很適合遊學的國家，因為是觀光大國，還能順便遊玩」、「簡單來說就是能學又能玩」、「菲律賓的物價真的算很便宜，比起去其他國家真的划算很多」、「想要便宜又想遊學，就是菲律賓了」。

image source: Pexels

No.4 澳洲

澳洲的教學品質均符合澳洲聯邦政府嚴謹的規範，也因此各校都有高品質的教學環境，申請簽證時，也會被要求購買健康保險，確保在海外發生意外時能夠負擔醫藥費。此外，澳洲與台灣距離比起歐美國家更近，時區也和台灣相差不多，要和親朋好友聯繫也不用太過擔心。

網友也分享，澳洲只要持有學生簽證，海外學生都可以在當地合法打工，賺取生活費補貼日常開銷，「當初選澳洲，就是想打工更沉溺在全英文的環境和接觸不同的人」、「能打工真的划算很多」。

image source: Pexels

No.3 英國

在世界大學排名前10名中，英國大學就佔了四所，再加上英國學士學位僅需三年，碩士學位則為一年，能省下將近一年的學費和生活費支出，每週還能打工20小時，不僅能增加語言能力還能體驗當地文化。

近年來，英國也因為安全性較高等優點，逐漸超越美國，成為熱門的留、遊學國家首選，「比起美國，英國的CP值真的比較高，而且一年就可以回來」、「到英國讀書還有一個好處就是方便到歐洲各國旅遊，體驗多元的文化以及風情」、「能把歐洲一次玩一玩，省下很多錢」。

image source: Pexels

No.2 美國

美國擁有全世界最多的留學生，同時也是全世界民族以及文化最多元的國家之一，不僅可以學到標準美式發音，也能體驗多元文化以及不同國家的人，因此讓美國成為熱門的留學、遊學國家。

美國擁有完整又多元的教學體系，不論哪種專業或科系，都能找到相對應的課程來進修，「在美國可以邊玩邊學習，這也是吸引我的原因」、「去了美國才知道真正的大城市原來是這樣」、「在美國的期間，最大的收穫就是來自世界各地的朋友」、「永遠忘不了在紐約時代廣場的震撼」。

image source: Pexels

No.1 日本

與其他歐美國家相比，日本的學費較為便宜，加上地緣離台灣相當近以及治安好等優點，吸引不少想精進日語或是體驗日本文化的人前往日本留學，除了使用日文學習之外，日本大學的SGU課程也推出全英語授課。讓不會日文的人也能前往日本學習。

不少前往日本留、遊學的網友也表示，「相對於歐美國家，日本留學讓人安心很多，台灣人也多，不怕找不到人幫忙」、「想體驗他國文化又不想花大錢，首選日本」、「在國外都會很想家，在日本就沒這個問題」。

image source: Pexels

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月15日至2024年03月13日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『遊學、留學國家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。