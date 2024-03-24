陸教授面試問「北京清華vs復旦選哪間？」台生超誠實回答 神理論獲高分錄取

113年學測成績日前出爐，許多考生為緊接而來的申請入學的面試做準備。一名網友就分享過去參與北京清華大學、上海復旦大學的面試經驗，坦言原本只是抱著去大陸玩玩的心態，全程應答不僅開啟「超誠實回答」模式，最後更以獨創「大蘋果、小蘋果」理論說服在場教授，最後獲高分錄取。

原PO回憶起當年去面試復旦大學，在場教授曾問道「聽說妳也有申請北京清華跟台大，那如果北京清華上了的話，妳會來復旦還是清華」？她一句「我會去清華」的超誠實回答，讓教授們臉色突變、為之震驚。

緊接著，原PO則以獨創的「大蘋果、小蘋果」理論解釋。她舉例，現在的情況就像是面前擺有兩顆蘋果，一顆明顯比較大、一顆比較小，「如果說，我對大蘋果一點興趣都沒有，那就太假了，一般人還是會想要試看看大蘋果」。

「但是這兩顆蘋果，誰真正是有料、多汁、脆的，那就不一定了」，接著原PO便在教授們面前暢談「小蘋果可以多好吃」。最後教授竟給出96分超高分面試成績，讓她笑稱之後若有考生遇到這類「死亡問題」，可以嘗試使用該理論，但「後果自負」。

貼文一出，一名網友也和原PO有相似經驗，「當初面試某學校也是這樣，我說我更想去台大，結果他們給我正取一。正式放榜前還直接打電話過來通知，拜託我去讀」；不過，有網友則分享慘痛經驗，指出當年面試北醫醫學系，被面試官問「台大電機、北醫醫學都上的話會去哪」？自己回答台大電機，僅面試5分鐘就被趕出去了。

然而，有網友認為台灣頂大和大陸的招生思維、給分方式應該還是有很大的不同。一名曾赴上海交通大學面試的過來人表示，面試算是走程序，就聊聊天、問問平常興趣，成績才是重點，「我覺得我走進那間（大學），他們就已經決定錄取我了」。