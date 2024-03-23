學校電價凍漲 台大校長陳文章：難保未來不漲、努力節能

經濟部電價費率審議會昨天決議，4月起電價平均調幅約11%，但學校機關則維持凍漲。台大今天召開校務會議，校長陳文章表示，雖然本次電價大專校院豁免凍漲，但仍難保未來不會漲價，還是要繼續努力推動節能。

陳文章昨天以國立大學校院協進會理事長身份發言，認為大專校院性質特殊，考量到高教整體經費已拮据，呼籲讓大專校院豁免電價調漲，否則部分學校不知要上哪去籌錢。

台大今天舉行校務會議，陳文章進行校務報告時指出，雖然本次電價大專校院獲得凍漲，但難保未來不會漲價。為此，台大現階段將努力推動節能措施，包括更新高壓配電站變壓器、汰換老舊空調，並全面換裝LED燈具，否則未來一旦電費調漲，對學校將是嚴重的財務負擔。

陳文章說，也會在台大各校區推動太陽光電，利用屋頂、停車場車棚等建置光電板。同時也會根據各館舍平均用電變化數據，找出用電變化顯著的館舍並擬定節電措施，逐步改善電力安全、節能監控等。