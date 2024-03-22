中山醫大辦食安宣導比賽 獎金最高3萬元

進入台大後「上車容易下車難？」建中、台大醫學系畢業的雲象科技創辦人葉肇元，到美國南加大念博士班，念到第八年、最後在寫博士論文前放棄，走上創業之路。從醫師跨界為工程師，葉肇元說，他跟正規教育有很多的「愛恨情仇」，進了博士班後許多人即使很痛苦也不願意選擇離開，造成了身心非常大壓力，他想跟「卡關」的人說，認真問自己到底博士班是不是自己想要的？不是的話要勇敢放手。台大教授觀察，很多學生不適合台大，離開學校常常才是海闊天空的開始。

2024-03-22 07:30