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三芝區馬偕醫學院15週年校慶 申請轉型醫學大學

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的馬偕醫學院，在15週年校慶的這一天宣布已經向教育部提出申請更名轉型為醫學大學的好消息。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的馬偕醫學院，在15週年校慶的這一天宣布已經向教育部提出申請更名轉型為醫學大學的好消息。 圖／紅樹林有線電視提供

少子化的衝擊，讓不少大專院校逐步轉型退場，不過三芝區的馬偕醫學院，在15週年校慶的這一天宣布已經向教育部提出申請更名轉型為醫學大學的好消息，未來馬偕醫學大學將會有三個學院成立，並且教學設施與建設也如火如荼興建中，馬偕醫學大學將持續傳承、發揚馬偕精神，培育更多醫護人員一起走向更長遠的未來。

馬偕醫學院今年適逢創校15週年，舉辦熱鬧校慶運動會，在充滿活力與創意的運動員進場中，全校學生為自己的系所呼口號，並祝褔馬偕醫學院15歲生日快樂，除了學校生日值得慶賀，馬偕醫學院也正在更名轉型的申請中，未來將成為馬偕醫學大學，提供更完整的醫護教學環境與精進管道，培育更多具有服務熱忱與奉獻精神的醫事人員。

馬偕醫學院校長李居仁指出，馬偕醫學院在去年創新成立了視光學系以及護理系研究所，不僅增添了系所的多元性，也讓教學體制更加完整。而未來轉型成為醫學大學，也將成立醫學院、護理學院及厚生健康學院，並且校內的教學設施及建設也都如火如荼的增加與興建中。

此外，15週年校慶，校長除了感謝董事會、馬偕醫院與各界15年來的協助與支持，也感謝全校教職員一起耕耘與努力，讓馬偕醫學院能夠邁向轉型醫學大學的里程碑，並走向更長遠的未來。

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