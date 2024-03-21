「快讀不下去」頂大電資妹子憂該撐到畢業或重考？網1理由勸她別衝動

許多高中生刻苦學習三年，只為考取好成績、進入理想的大學校系，然而，也有部分學生在踏進大學校園後，才發現自己並不適合所讀科系，並為此煩惱。近日一位網友發文表示，自己就讀於陽交大的電資相關科系，因在學習上遇到不少挫折，很猶豫是否該繼續讀並考研，還是選擇重考？貼文底下有不少相關科系的網友分享看法，有人建議原PO盡早轉系、也有人勸她咬牙撐過去。

原PO在Dcard上發文表示，她目前就讀於陽交大的電資科系，因為必修課程要不是拿C、就是被當，成績在系上排名倒數，實作也不太擅長，認為自己就算畢業了，也有可能找不到工作。

原PO感嘆，自己每天上完課就關在圖書館，結果每一科都只能勉強及格，甚至因為熬夜，已經讓身體壞光了。她苦惱，究竟是該為了高薪工作而繼續讀書並考研，還是選擇重考、出國讀其他科系？

有網友留言分享類似經驗，「我就是從交大電機逃走的，自己知道不是那塊料」、「我也大二，上學期電子學被當，系排96%，已經準備去考試（重考）」、「朋友頂大電機讀了七年才畢業，七年下來唯一的收穫就是不喜歡電機，現在在當碼農」。

有的人勸原PO若是讀得很辛苦，應該盡早考慮重考或轉系，「重考吧，沒有興趣真的很難撐」、「電資沒天份真的痛苦 ，撐過現在不一定撐得過職場，重考醫牙是一個選項」、「如果電機、資工讀不下去，趕快重考念醫學系吧，不少同學和學長姐、學弟妹是電機、資工畢業或是尚未畢業，再回來念醫學或牙醫」、「建議一定要重考醫牙，不要浪費生命」。

但也有網友認為原PO再多考慮一下，「真正可以看出你喜不喜歡一個科系的內容，基本上都不是大一二那些枯燥的基礎功，而是大三以後的專業課。要不要繼續讀或換領域，取決於你對專業題目的興趣」、「如果沒其他想唸的系的話。要不要試試一學期all in讀書看看，有可能系上的課沒有你想像中的難」，也有網友提供讀書方法，「你在拿到C之後，可以回去看看那些你寫錯的題，是會寫但粗心失誤、會寫但想太久沒寫完、會寫但一時腦袋打結，還是真的不會寫」。

還有人鼓勵原PO不用太擔心未來沒出路，「考不用輪班的國營」、「有沒有考慮先拚畢業，研究所去讀資管？覺得資管不像資工這麼競爭，出路也還可以」、「讀電資科系不想當寫程式的話，可以到科技業當TPM/採購之類的部門」、「畢業後去不了一線也可以去二線design house、再不濟去晶圓廠」。