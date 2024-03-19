讀書心累！她想花光27萬存款「休學出國玩」 網力挺：效益高

許多學生煩惱如何妥善運用存款，有位大一女學生透露排斥讀書上學，唯一覺得有成就感的就是打工賺錢，目前自己存了27萬元，考慮休學到國外親戚家玩，卻又擔心自己抱持逃避的心態。對此，一票網友點頭支持，「一趟打開視野的旅程可能會帶來妳一生受用的體驗」；但也有網友認為，「回來之後還是會面臨一樣的問題，加上反差心態，我覺得有可能會更嚴重」。

原PO今（19）日以「大一存款27萬要花光出國嗎」為題，在Dcard理財版發文表示，高中以來受到心理問題困擾，原本覺得上學期心態已經調整得差不多，這學期也只修了最低學分，但是仍感到不堪重負，很排斥讀書上學寫功課。她坦言，去工作是唯一有動力的事情，因為透過賺錢可以得到成就感，現在不確定自己是否該妥協撐過這學期。

原PO指出，目前存款累積27萬，有一個規劃是下學期休學到國外親戚家玩，但是她又擔心自己只是在逃避，回來上學還是提不起精神，原本打算這學期開始學一些投資，也發現實在沒有心力，因此她PO文詢問，「這筆錢要這樣花掉還是存起來？」

話題拋出後，許多網友鼓勵原PO出國拓展視野，「除非妳是有重大經濟壓力，不然真的不用考慮太多，除了轉換心情以外，年輕時出國本來就是效益很高的事情，一趟打開視野的旅程可能會帶來妳一生受用的體驗」、「我會推薦出國欸，然後一定要拍影片，趁年輕多去看看，錢以後可以再賺好幾個27萬」、「以後會有很多27萬，但是能旅遊的時間不一定有」。

也有網友建議，「以我個人的角度來看，會建議去，但不要花光。不然當妳臨時需要錢的時候，妳會很焦慮」、「錢到用時方恨少這句話很重要！但可以考慮存到一個金額比如30萬，後面多出來的金額就當旅遊基金」、「妳可以投資配息，每年多2萬多塊給自己當出國基金，想去比較遠的地方再自己加費」、「可以考慮花不要超過一半，這錢妳賺得很辛苦，不要報復性花掉，否則回來之後妳會更痛苦」、「建議出去看看世界，放大妳的眼界，對未來一定有幫助，但還是需要有最壞打算，不能全部花光」。

但有網友直言，「妳的痛苦來源是覺得上學讀書不是妳想要的，所以覺得過得很累，妳出國回來之後還是會面臨一樣的問題，加上反差心態，我覺得有可能會更嚴重。如果妳的興趣是工作賺錢，妳可以考慮休學直接投入職場或者看有什麼特別想做的拿去創業擺攤也不錯，如果提早出社會後覺得自己的能力不足，想針對有興趣的進修還有個本可以支撐」。