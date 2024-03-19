打工顧不了大學課業！他遭退課堂群委屈喊「有吃我宵夜」 網全不挺

大學團體作業、報告最怕遇到雷隊友，一名網友透露，自己忙打工時常無法為作業出力，不過會請同組同學們吃宵夜作為補償，但有天竟發現自己被踢出課堂群組，讓他傻眼直呼「都是大學生了有必要這麼幼稚嗎？」

原PO以「大學還搞排擠有夠幼稚」為題，在「匿名公社」發文表示，「今天才知道我被踢出小組，沒人通知我是我今天才發現」。他解釋，自己加入課堂小組之後，因打工繁忙無法幫忙許多作業，不過常常會帶打工店裡的宵夜給組員，大家吃宵夜的時候都沒說什麼，現在反而責怪沒做作業找資料、從大一開始就不斷擺爛。

原PO對此反擊，稱自己假日空閒時候都有幫忙找資料，也委屈直呼，「都是大學生了有必要這麼幼稚嗎？現在都什麼時候了，而且她們把我說成那樣，還有哪個小組要我？根本存心要害我被當！」

貼文曝光後網友紛紛不挺，「都是大學生了…你還不知道自己這樣有多爛嗎？」、「寄生蟲一個，打工是你自己的事，既然分組了憑什麼要別人分擔你該做的作業！既然打工重要那還念什麼大學」、「作業要幫你分擔，那打工的錢應該也要分同學」、「你乾脆休學去打工，吃你食物就要幫你畢業？躺好躺滿的蹭分仔」、「人家沒排擠，就只是踢出廢物，不知道被踢出多久才發現，有多廢？沒付出只想蹭，真的乾脆休學去工作好了」。

另外有網友分享，「以前大學通識課的小組報告，也有人全程沒參與，我在打報告時直接拿掉他的名字，報告完成時有傳到群組詢問其他人是否有問題，到了上台報告的當下，他才知道自己不在報告上。當下看到那個表情真的爽，課後不論他怎麼狡辯，我都能反駁回去」。