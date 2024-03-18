榮獲國家品質獎 長榮大學辦學成績亮眼

近年來「ESG」成為熱門關鍵字，也被視為評估1間企業經營的指標。長榮大學定位為國際化綠色大學，今年榮獲第27屆國家品質獎的「永續發展典範獎」；校方表示，全力將淨零永續的主軸導入軟硬體設施和教育內容，期望達到永續發展、節能減碳目標，逐步成為「綠色大學實踐場域」。

校方解釋，逐年建置高品質教與學及校園環境，包括體育館於2020年汰換原本48盞複金屬燈，設置64組創新環保素材的光導照明系統，每年節電量可達2萬832kWh（千瓦小時），總節能率高達65.96%；2022年導入可再生或回收材料IKEA Design Thinking學生餐廳，同年再新建啟用竹構低碳建築「長榮堂」展演教室，更榮獲首屆淨零建築設計大賞的銀獎。

校方表示，現積極籌建第三、第四宿舍的「現代化廚房」，另為擴大校園內各項體育設施的服務和資源共享，也與台南市政府合作成立「歸仁區全民運動中心」，並持續蓄積主辦2025年全國大專校院運動會的籌辦能量。

校方也指出，為強化師生專業與實務能力，積極建置以學生學習為中心的創意教學場域，包括全校性PBL教室（Problem-Based Learning）、管理學院的「商業智慧專業教室」、日本文化教室，以及獲得勞動部照服員單一級證照即測即評認證的「照服員考照專業教室」。

近期師生獲獎殊榮，安全衛生科學學院師生參與2023日本JDIE真夏設計創意暨發明展，榮獲金牌殊榮；學校跨科系學生參與五國八校2023 PSBH國際問題解決松活動；互動設計系學生參與「2023全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」囊括單項競賽多項獎項。校方近年畢業生就業率逐年成長，達90%以上，是企業所愛用人才。

長榮大學校長李泳龍說，學校能在辦學理念、永續發展和師生成就榮獲各項肯定，是全體教職員工生戮力擘劃、踏實前進的成果，期許長榮大學在持續追求學術專業的傑出表現外，仍會繼續堅守對社會、環境和生態關懷的價值，在永續發展的路上，堅定無畏、勇敢大步向前。