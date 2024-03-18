競爭型預算占近半 大學憂高教強弱兩極化

教育部日前向大學說明第二階段高教深耕訪視計畫，但有大學指出，近年高教預算除國立大專校院校務基金外，多數都是「競爭型」預算，但不少中小型與地方型公立大學很難在計畫競爭中勝出，以最大競爭型計畫高教深耕為例，台大一年可拿下廿三億，但更多公立學校僅五、六千萬，憂心是強者愈強、弱者愈弱。

中正大學副校長詹盛如分析，現在台灣高教競爭型經費整體約上看五成，除按照學校規模、生師數等給予的校務基金補助外，廣義上不在上述範圍者，都易變成競爭型經費，然而競爭型經費的好處在於容易和國家政策連結、鎖定目標，如國際產學專班、資安等，確實能夠讓大學更對準政策。

有大學高層表示，高教深耕計畫經費更多中小型公立學校一年僅五、六千萬，最終多是仰賴產學合作、技轉等，透過研發技術賺點錢，「如果還沒辦法，那就更困難了」。再者，競爭型計畫也容易框定學校發展、只能盡量靠近政府目標，也形同限制了學校發展。

前屏東大學校長、現任義守大學校長古源光則談到，競爭型計畫下強者愈強、弱者愈弱，恐是中後段大學都面臨的狀況。頂尖大學多能從科技部、經濟部等單位獲得研究案，再加上產業界捐款和技轉，都會拉開與中間大學的差距。