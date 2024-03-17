他立志考社工系...畢業領嘸20k遭五寶爸砍脖 女同事遇毒蟲摸胸崩潰轉行

1歲剴剴遭虐死案，除了惡保母手法兇殘點燃各界怒火，作為關鍵角色的社工也引起大眾關注。一名現職為社工的網友在PTT發文分享工作日常，由於小時候受過援助，從小立志成為帶給他人溫暖的社工，不料如今兒時夢想成真，卻不得不直面辛酸現實，更在一次的訪視中差點沒了性命。

曾受到社工幫忙的原PO回憶，小時候感受到人性善良的溫暖和美好，一直期待自己長大能變成溫暖的人，從小就想讀社工系。長大後則是拚死拚活地念完社工系，不只要實習，又要做服務，大學根本沒有放假過，不料畢業後第一份社工收入則是22K，且還要回捐機構2千元，相當於一個月實領不到2萬元。

「現在社工薪水沒到22K這麼誇張了」，原PO表示，政府有些專案會保障社工的基本薪資，但還是很低，與一般服務業差不多，甚至自己一名國中畢業的個案在賣場工作，薪水都比原PO還高，昔日的同學朋友，有80%也都轉行了。

然而助人的工作也不如外界想像的美好。原PO直言，自己畢業沒幾年，曾有一個沒錢還生五個小孩的爸爸來要救助金，可是補助金就那麼多，他也坦言沒辦法，不料卻遭對方拿瑞士刀直戳脖子，「好險我人高馬大反應快，不然根本活不過30歲」。至於身邊女性社工，常常要訪視這些問題家庭，那種恐懼感不是一般人可以體會的，就曾有女同事被一個吸毒的爸爸壓在地上摸胸，後來精神崩潰轉行了。

原PO無奈指出，一般人對社工更有莫名的上帝期待，好像服務了某個家庭，他們從小到大、從出生到死亡，甚至擦屁股沒衛生紙，社工都要負起責任。他大嘆，平日想辦法找財主救濟這些人、去找有錢人低聲下氣，整天卻被長官罵、被捐錢的人罵「怎麼拿錢了，他們家還這個樣子？」，好像給這些問題家庭錢了，一切問題就應該解決一樣。

曾有一次去日本玩，原PO在半夜接到個案家中小朋友過世的消息，被要求當天中午前回覆1年內的服務紀錄，並檢討小孩的過世原因。但當時人在日本，原PO即便毫無頭緒，也只能在日本邊哭邊打紀錄，直到現在都還沒去過當時預計要去的灌籃高手平交道。

「我從小到大就是想做社工，我也很努力。我對這個社會，或許有一滴滴的貢獻吧」，他坦言，只是沒想到社工的環境就是這麼爛，每個月案子多到爆炸，辦公室電話沒停過，每個人都要社工去負責案家的所有事情，更別說新案、舊案全部都出事，真的每天都在辦公室哭，壓力大到原PO自己都在看心理醫生。

貼文一出，網友們紛紛鼓勵原PO，也盼社福政策能有所改變，「好人一生平安」、「有些人對社工的期待簡直可笑」、「像我這種智障想考上，還真XX不容易」、「你好偉大，但我覺得還是先顧好自己的人生」、「辛苦了，我代表我自己真心感謝你」、「辛苦了，錯的是社會制度」、「真的難過，不然早早轉行，或者跨領域逃去別的領域」。

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