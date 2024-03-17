台大今年12月23日就放寒假 史上最早

台大日前公布今年八月開始的一一三學年行事曆，學期周數維持十六周不變，不過下學年寒假將從十二月廿三日開始，比去年還早了兩天，一路放到明年二月十四日，換算下來，新學年的寒假將長達五十四天，若再加計前後例假日，則天數長達五十八天。

由於台科大、台師大兩校同屬於台大系統，三校同步實施，台聯大系統也正研擬跟進實施十六周，以方便學生自主學習、實習。近年不少學校逐步推動十六周和國際接軌，一是方便本國籍學生出國、實習，二則是有利於在台外籍生返鄉過聖誕節，以及接軌農曆年後來台上課。

台聯大系統學校之一、陽明交大教務長陳永昇表示，基本上台聯大成員學校近年均已落實「十六＋二」模式，給予學生二周彈性時間；而陽明交大則從去年開始，就先讓授課教師將課程規畫都改為十六周，只是學校行事曆表定仍為十八周。

十六周模式漸漸擴及數間大學，也引發課程上不完整等疑慮。陳永昇說，學期結束不代表學習活動也結束，推行十六周乍看雖讓寒假變長，但也是鼓勵學生有更多時間投入實習、出國、服務學習等活動，學生若欲加強學科，學系也有提供線上課程等。

陳永昇指出，預計三月底舉行校內公聽會，期盼一一三學年、今年八月起可全面實施十六周制，屆時校內完成相關程序後就會提報教育部。

台聯大系統學校、政大也表示，學校已自去年八月、一一二學年起推動「十六＋二」模式，學期末二周提供師生彈性運用。