連續三年寒假破50天！台大三校12月23日起放寒假 史上最早

國立台灣大學系統3校2022年起和國際接軌，將一學期週數改為16週。台大日前公告113學年行事曆，系統三校台大、台師大、台科大將於今年12月23日起開始放寒假至明年2月14日，若再加計前後例假日則高達58天。去年台大已於聖誕節時放寒假，今年23日就放假，也創下最早放寒假的紀錄。

台灣大學系統三校於2022年8月、111學年起，將一學期週數改為16週與國際接軌，且為有利學生跨校修課，三校行事曆均同步。根據113學年行事曆，三校113學年於今年12月23日寒假開始，明年2月14日結束，假期長達54天，若再加計前後例假日，則天數長達58天，也是連續三年寒假天數突破50日。

近年不少學校逐步推動和國際接軌，據本報了解，但三校系統寒假總天數近年並未變長，和112學年一樣都為58日，又如清大、陽明交大等學校也正研擬跟進，將正在試水溫的16+2週，之正式改為16週。

台師大教務長劉美慧日前表示，台師大實施16週課程，讓學期在聖誕節前夕結束，外籍生可以返家過節，也有利本國生出國交流、安排假期，接軌國際，近年學生出國交換的數目增多，也便於外籍生選擇台師大做交換。