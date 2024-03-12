電資科系近幾年超熱門？ 網曝事實：高中生有「資訊落差」

台灣科技業很夯，許多高中生升上大學，會選擇電資相關科系，以方便未來較容易進入高薪的科技業領域。日前有網友好奇「為什麼電資科系最近才變得那麼火紅？」他回顧自己以前入學時，台大物理的分數一度超過台大電機，但業界反而是「電資領先」，好奇「為什麼現在電機系才變成高中生的首選？」對此，有網友認為「以前高中生跟業界有資訊落差」。

一名網友在Dcard發文表示，他以前入學時，電機系是第一志願，資工是第二志願，後來物理、材料、生科、光電都可以超過資工系，甚至連台大物理都一度要超過台大電機了，而且台大冷門科系還可以分數跟清大、交大資工差不多，但到了業界以後，一直都是「電資領先」，不管是讀土木、機械、物理、光電、化工、化學，除了台積電以外沒其他公司可以選，反觀電資科系畢業的人，一線外商、一線IC等一堆公司，可以選擇的機會多很多。

原PO納悶表示，高中生很多只會讀書考試，結果選志願時就亂選一通，考很高的分數卻被私立電機系超越，「如果當初花點時間了解業界生態不是很好？直到這幾年電機系開始很夯，我才覺得高中生終於有改變了，但晚了那麼多年真的不知道在幹嘛」。

文章曝光後，引來網友熱議「通篇實話，很多頂大的優秀人才只因為選擇錯誤，就在產線賣命，以他們的認真跟態度明明值得更好的待遇，卻被資訊落差的社會玩弄」、「當年我台大化工高於清交電資，我選了台大化工，是我沒遠見」、「我台大物理也高過台大電機的分數」、「看到逢甲電機贏頂大冷門真的很有感，我高中好朋友讀中原資工，出社會就是我文組的兩倍薪水，明明當初我們在校成績差不多」、「平心而論，念電資的薪水跟出路都比較好，這是台灣產業環境造成的，高中生還不了解，很多都是選校大於選系」、「我還有一個朋友的爸爸因為小孩只上資工，沒有考上物理系而難過，現在朋友直接在Google工作，加上投資根本賺爛」、「以前年代的資訊沒有這麼透明，現在年輕人感覺資訊比較好取得，也比較早知道業界狀態，所以電機才變夯」。