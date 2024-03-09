台傑出女科學家獎出爐 清大教授摘殊榮：我從不是學霸

「台灣傑出女科學家獎」今天公布第17屆得主，最高榮譽傑出獎授予清華大學講座教授兼生科院副院長孫玉珠，新秀獎則頒發予台大分子與細胞生物學研究所副教授朱雪萍，以及中研院南部生物技術中心副研究員劉明容。孫玉珠表示，「我從來不是學霸」，只是一直相信自己可以把事情做，也建議女性務必保持自信。

台灣傑出女科學家獎於2007年由台灣萊雅與吳健雄學術基金會共同創立，表彰女性科學家的貢獻並樹立典範，希望啟發更多年輕女性投入科學研究，從2007年至2022年，台灣大專校院投入科技類領域的女學生占比已提升5.9%。

孫玉珠在清大任教逾20年，領先全球解析「磷酸鹽運轉膜蛋白」分子結構，孫玉珠解析並找到突變位，在治療動作障礙或阿茲海默症等神經性退化病變的路上跨出一大步；另一代表研究則為「焦磷酸水解酶」，也是全球第一個解析多重穿膜膜蛋白的分子結構，後續可應用於藥物設計、改良經濟作物，為台灣膜蛋白研究寫下里程碑。兩項研究均雙雙登上國際頂尖期刊。

孫玉珠表示，「我從來不是學霸，我沒有讀過第一志願學校」。自鳳山高中畢業後就讀中原大學，之後再赴美深造，「但我一直相信，自己可以做得很好」。

有鑒於愈來愈多年輕女性投入科學研究，孫玉珠也建議學生，求學時期應該邊走邊看、觀察社會的演進，投入一領域後不要在意失敗，做自己也做自己開心的事。

孫玉珠以身為女性為榮，她也表示，「我不認為女性做科研有劣勢」，做實驗時常重複，因此講求細心；做實驗也容易失敗，務必需要耐心應對，而耐心和細心都是女性具備的特質，也建議女性保持自信心。

新秀獎今年則由兩名學者朱雪萍、劉明容共享殊榮。朱雪萍研究非編碼核糖核酸與基因體的互動、蛋白質的交互作用，並由端粒轉錄出TERRA RNA，進而解鎖癌症治療的困境。

朱雪萍說，做實驗很常失敗，但也有高成就感、非常有趣的時候，都支持自己繼續努力的動力。女性手很巧、心很細，相信都是女性能在生物領域發光的優勢。

劉明容則致力於探究基因轉譯調控機制，對植物逆境基因的影響和演化。她表示，自小就喜歡問「為什麼」、喜歡看偵探漫畫，探究事件背後的原因和過程，因此愛上喜歡探究「為什麼」的科學領域。

劉明容也建議學生保有初心，「我的初心就是探究事情。」有初心才能有興趣，有興趣就會堅持到底、會更快樂。