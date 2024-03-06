台大攜台積電、德國政府 30名外生來台接受半導體訓練

國立台灣大學攜手台積電和德國薩克森邦（Saxony）政府，並與德勒斯登工業大學簽署「半導體人才培育計劃協議」，今年展開正式合作。計劃選送來自德國3所大學、6個國家的30名學生，可來台接受一學期的學科訓練，於學期結束後將赴台機電中科廠進行實務訓練。台大為首屆唯一合作學校，下學期更將有逾百名德國學生來台，開啟新型人才培育模式。

台大今天舉辦「半導體人才培育計畫（Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan）」始業暨歡迎典禮。台大校長陳文章、國際長袁孝維等一級主管，共同接待德國薩克森邦總理顧問蔡塞爾（Dr. Herbert Zeisel）、德勒斯登工業大學技術長暨校董事Ronald Tetzlaff博士，並由台積電、國科會等單位共同見證。

台大規劃，首屆計畫培訓課程由電機工程、機械工程、資訊工程及資訊管理學系等8位教授共同擔任計畫導師，針對半導體領域開設8門課程，強化國際生學術專業知識；國際處也將為學生安排職涯培訓工作坊、華語課程、以及在地文化體驗活動。

國際長袁孝維表示，共計100多名學生提出申請，最終篩選出30名學生採隨班附讀，學生在台期間需修滿8門半導體專門課程，強化晶圓、製程、製造等專業知能，也會為外國學生安排華語課程和在地體驗，同時具備職場能力和了解台灣當地文化。

袁孝維也指出，首年30名德國生在台大上課只需繳交行政費，並未收取學費，明年起將會正式收費，又下學年開始來台名額將擴增至逾100名，但台大可容學生數有限，因此部份學生將會由其他台灣學校承擔。台大也希望能藉此建立典範，提供其他學校參考。

陳文章則表示，近年半導體熱潮持續延燒，但各國政府與企業皆面臨人才短缺挑戰，台大除了由電資學院、工學院以及管理學院共同承擔、提供訓練外，2024年於國際學院也新設全英語「國際半導體學士學位學程」，與重點科技學院以IC設計為主的半導體三大學程，皆致力為台灣孵育半導體國際人才。

台大表示，未來將持續豐富與台積電的產學合作，並與德國建立長期的科技學術與人才培育交流，期待將此次開創的跨國產官學合作人才培育模式，擴展到更多元的領域。