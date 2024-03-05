不想讀醫！她想念1類科系遭長輩「極力反對」 網搖頭：打趴科技業

學測成績近日出爐，學生們開始準備志願選填。一名網友在PTT發文分享，有親戚就讀北一女的小孩成績表現優異，可選填醫學系，不過本人的意願卻是想讀生物相關科系，引起周圍長輩擔憂及反對，讓他不禁好奇生醫未來出路，也想問問該如何說服小孩。

原PO表示，親戚女兒就讀北一女，最近考試出來聽說成績超頂，基本上有醫學系可以選，不過小孩似乎不喜歡醫院充滿病菌及封閉的環境，因此想念台大生物相關科系，計畫未來出國念書，卻遭其他長輩極力反對。至於小孩的哥哥姊姊們則因較年長、學歷也不高，無法給意見；雙親部分，媽媽則是支持、爸爸沒意見。

貼文一出，眾網友多一面倒力挺醫學系，爭相分享讀生物相關科系「生科系」，及留學碩畢生的慘痛經歷，「我媽乾女兒，台大生科後來還不是考高考，我哥台大醫，現在月領30萬+」「就算台大生科出來真的也很悲劇，有認識的朋友只能做藥廠業務」、「我生科啦，念生科在台灣錢超少，我已經轉金融業了，同學有1/3考國考、1/5轉跑道、1/5出國攻博在國外工作」、「我開個行政月薪36000，需中英通，至少上百個國外留學過的碩士投（履歷）。真的勸，別放棄醫學系」。

網友們認為，醫學系未來出路廣，不一定要當醫生，回去學術界做研究的大有人在，「念醫可以轉生科，搞生科可沒辦法行醫，有醫師執照但不看病人的大有人在」、「念醫學系就算不當醫生，也可以在生科相關產業得到很好的職位，想做研究也沒問題，但選生科就回不來了」、「但凡有金錢上的煩惱，或是本身還有較多的物慾，都建議去讀醫科，醫科一樣能跨去研究生物領域」。

不過，不少人也分享生科系畢業生的經歷，指出若出國留學讀PhD（即博士學位），未來待遇打趴台灣科技業、醫生，但相對得做好待在國外的準備，「能出國的不用你擔心，國外生科屌打你在台灣科技業，她才覺得你幹嘛留在台灣當魯蛇，怎不去矽谷發財咧」、「是不知道美國PhD生科屌打台灣可悲醫療系統嗎？拿到學位，要找到願意給簽證的工作根本不會太難」、「生科可以來美國念博（學雜保險全免、附生活費，絕對可以養活自己不靠家人）」、「她這麼優秀，將來到美國念頂尖的PhD，薪水可比台灣醫生好多了，而且拿綠卡也不難」。

針對科系的選擇，網友們則建議原PO可先告知對方目前環境，本人意願才是重點，「重要還是本人想要什麼吧」、「生技領域很廣，先詳細了解她的需求再跟她聊，講錢對她目前沒誘因」、「錢很重要，但是不是每個人心目中只有錢，真的怕對方走錯方向，跟對方告知目前環境，讓對方決定就好」、「讓她自己決定，她不想念也沒人能逼」、「不用勸，她就不喜歡何必逼她，自己的人生自己過囉」。