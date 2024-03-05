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同系朋友都做超商！他挺公職是「文組翻身唯一出路」 網搖頭：變又窮又忙

聯合新聞網／ 綜合報導
一位畢業於歷史系的公職男分享自身經驗，表示自己在無奈之下考取公職，不過得知同系的朋友幾乎都從事服務業，相較之下身為公務人員的自己薪水反而比較高，讓他直呼「唯有考公職才有機會翻身」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位畢業於歷史系的公職男分享自身經驗，表示自己在無奈之下考取公職，不過得知同系的朋友幾乎都從事服務業，相較之下身為公務人員的自己薪水反而比較高，讓他直呼「唯有考公職才有機會翻身」。情境示意圖。圖／Ingimage

公務人員向來被視為「鐵飯碗」，也是不少人求職的首選職業，不過近日有網友將公職視為「文組翻身的唯一出路」。一位畢業於歷史系的公職男分享自身經驗，表示自己在無奈之下考取公職，不過得知同系的朋友幾乎都從事服務業，相較之下身為公務人員的自己薪水反而比較高，讓他直呼「唯有考公職才有機會翻身」。見此網友紛紛議論，哀嘆「從窮人翻身成為又窮又忙的人嗎」、「當前職場環境就是對文組不友善」。

一位網友在Dcard發文，指出根據自己的觀察，從事公務員的人九成都是大學念中文、歷史及哲學等文組科系，且在「畢業後不想從事教職或學術研究，並因為大學所學的內容無法進入民間企業，又不想屈就服務業」種種因素考量下，才會選擇考取公職。

身為過來人，原PO也分享過往經歷，「真的從事公職後，才發現大學4年真的浪費太多時間」，他表示自己畢業於私立大學歷史系，但在學期間對歷史提不起興趣，畢業後除了服務業和餐飲業外，根本找不到合適的工作，「無奈之下才考公職」。

不過原PO近日在與大學同學的聚會得知，自己同系的朋友有一半以上皆從事服務業，不是當保全，就是在麥當勞或7-11上班，相較之下身為公務人員的自己薪水反而比較高。他也在文末喊話：「台灣企業對文組而言，在薪資方面是真的非常不友善，唯有考公職才有機會翻身」。

貼文曝光後掀起討論，不過部分網友和原PO意見相左，直呼文組翻身不容易，「從窮人翻身成為又窮又忙的人嗎」、「台北公司的行政人員薪水都比高考高，文組要翻身真的只能拚特考」、「公職翻身？眼光也太狹隘了吧，除非考上司法官，不然高考薪水能翻什麼身？」、「10年以前你說得對，現在隨便一個端盤子都屌打委任，隨便一家園區技術員都屌打高考，公職只勝在職缺多競爭少，絕大多數類科沒面試，適合跟社會脫節的神經病去做，正常人還是別去給人糟蹋的好」。

對於薪資方面，也有人怨嘆，「當前職場環境就是對文組不友善，讀出來相關工作薪資就跟餐飲服務業沒差多少」、「保全超商應該還是比初考領得多喔」、「有同學畢業去做超商儲備幹部，現在都是區經理或自己開7-11了，高機率現在都賺得比高考多很多」、「公職的薪水幾乎萬年不變，真的穩定，但通膨（薪資和物價）不是啊」。

公務員 文組 職場 薪水 面試 高考

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