公職雙親勸棄頂大法律系 警大生見同窗發展悔嘆：父母決定你一生高低

113年學測成績出爐，考生們著手準備選填志願，校系的選擇也再度掀起討論。回憶起高中時志願抉擇的過程，一名就讀中央警察大學的網友在Dcard發文分享，過去在公職雙親的建議下，自己放棄了能上頂大法律系的機會，如今相較昔日同窗發展卻自認遜色，讓他不禁有感而發，直呼「父母的觀念，或許會決定你一生的高低」。

原PO表示，兩年前自己也是應屆學測生，從高一開始就對法律有興趣，志願也鎖定各校法律系，推算當年成績有望上台北大學法律系，分科成績更達政大法律系。回憶當年抉擇過程，原PO指出，父母都是公務員，他們認為大學畢業後要找工作，司法官、律師考試也不一定能順利考上，如此一來不僅工作難找、薪水低，還要花時間當兵，不如選擇警大，既不用當兵，且一旦考過三等特考，22歲就能月領7萬元。

「為什麼說父母的觀念，或許會決定你一生高低呢？」原PO如今後悔嘆道，當年和自己考差不多分數的兄弟們紛紛選讀一般大學，現在光兼職家教薪水，就比自己從警大月領的1.6萬元還多，且未來可期。他也坦言，身邊兄弟們的父母幾乎都是師大、台大畢業，在他們的認知裡「能力比其他重要」，有能力不怕沒出路，因而鼓勵孩子們去普大，「端看他們現在的成就，不可置否他們比我的選擇好得多，甚至未來亦如是」。

貼文一出，網友們有共鳴表示，「推，好真實的分享，父母的眼界真的影響很大。我也是到大學都畢業了，才發現原來出國念大學其實沒有想像的那麼難，只是高中時從來沒有人跟我提過」、「是，十多年前資工系還沒起飛，我爸叫我去念個文學科系，理由是這樣對女生沒那麼累，還可以選離家近的學校。我毅然決然跟我爸翻臉，直接填了其他縣市的資工系，從此只有過年過節的時候回家」、「確實父母眼界會影響。當年我考上了牙醫與藥學，但後來種種因素沒有念，現在後悔莫及」。

不過，父母同樣是公務員，有網友則分享不同經歷，「當初想讀法律系我爸也很支持我，我擔憂司法官、律師考不上要喝西北風的時候，我爸說如果什麼都要先擔心，那人生就不用過了啊」；也有人認為未來發展難以預料，個性若嚮往穩定仍是好選擇，「我猜等你當上警官知道許多妙不可言的好處後，你也會鼓勵你小孩去念警大」、「我覺得個性也有差，如果是保守派嚮往安安穩穩過，仍然是很好選擇」。