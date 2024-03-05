大學特殊選才大甲高中21人次學生獲錄取 人數全國之冠

台中市大甲高中今年大學特殊選才升學管道結果揭曉，學生共有21人次成功獲得錄取，人數全國之冠，全校師生今天為獲錄取學生慶祝。

求學積累階段，積極參與科展比賽是大甲高中學生特色，多位學生在全國科展及台灣國際科展中脫穎而出，其中林永泰、張心瑀更榮獲全國雙料第一名，二名學生分別被國立清華大學不分系學士班、國立成功大學生物科技及中央大學生命科學系看中，獲得特殊選才錄取。

大甲高中廣告設計學程學生夏之心奪全國微電影大賽高中職組冠軍等多項比賽，獲得國立陽明交通大學百川學系錄取。賴宥希、郭駿宇以自製不插電的高斯槍在台中市科展中嶄露頭角，分別被國立台南大學電機系及綠色能源系錄取。

音樂方面，林怡暄以其直笛表演感動評審，成功錄取國立屏東大學音樂系。紀宜辰、沈育緯在全國科展農業食品學科中獲第一名脫穎而出，分別被錄取至國立台灣師範大學生命科學系及國立中興大學農藝系及環境工程學系。