亞大祭出均標獎學金 詢問度爆表

「2024大學博覽會」昨天、今天舉行，亞洲大學強打新生「均標以上獎學金」，學雜費比國立大學低，成為亮點，加上亞大「護理獎學金」、「資訊及AI獎學金」，考生詢問度爆表，成為今年熱門選擇。

亞大設在大學博覽會台北場、高雄場的攤位人潮擁擠，甚至有考生從台東遠道來台北參加，亞大祭出新設獎學金、學雜費比國立大學低，吸引考生、家長詢問，也有考生鎖定想就讀的科系，深入詢問課程、師資等規畫。有考生表示，他每科成績都在均標以上，對管院科系有興趣，得知亞大的「均標獎學金」後，更堅定就讀意願。

亞大招生處長張祐誠表示，政府補助私大學生每年3萬5千元學雜費，亞大加碼推出「新生均標以上獎學金」每人2萬元，換算後學雜費比國立大學還低，鼓勵考生「選亞大不選公立」，校方還有「護理獎學金」、「資訊及AI獎學金」，每人4年52萬元，共有320個名額，等於可以免費念亞大，而且保證就業。

亞大今年主題為「AI的亞大，是智慧醫療大健康產業搖籃」，家長和考生聚集攤位前，了解各科系的特色。醫健學院視光系開放體驗「全自動眼底照相機」，聽語系展示耳鏡檢測儀、喉內視鏡影像儀、無喉講話器；職能治療系有遙控機器手、智慧互動認知訓練儀器組；醫技系也有模擬手臂抽血技術體驗等，吸引考生前來了解。