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學生餐廳工讀可月賺上萬 清大交換生驚：比在大陸正職薪資高

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀台灣清華大學的大陸交換生，近日看見校內學生餐廳在召聘工讀生，時薪為185元台幣，估算後覺得收入甚至比大陸正職還高，此文引發網友在PTT熱議。圖為清華大學。記者張裕珍／攝影
一名就讀台灣清華大學的大陸交換生，近日看見校內學生餐廳在召聘工讀生，時薪為185元台幣，估算後覺得收入甚至比大陸正職還高，此文引發網友在PTT熱議。圖為清華大學。記者張裕珍／攝影

一名就讀台灣清華大學的中國大陸交換生，近日在「小紅書」分享，看見校內的學生餐廳在招聘工讀生，時薪為185元台幣，換算成人民幣約為45元。他稱，若是一天工作8小時、一個月工作30天，收入可輕鬆超過萬元人民幣，收入甚至比在大陸當正職還高，此文引發網友在PTT熱議

該名陸籍交換生PO出學校餐廳的工讀招募照片後，還驚呼「啊？你們工資都這麼高的嗎？」。網友在PTT分享文章底下留言表示，「早說過台灣路邊的打工仔比大陸所謂一線收入高，統計資料就是這樣」，但也有人認為：「大陸比台灣進步是事實，何必這樣吹噓？」、「物價差很大啊！不能只比薪水」。

有人則說，中國大陸的薪資和物價，其實不同地區仍是相差極大，但以北京、上海等一線大城市來說，「薪資依舊比不上台北，但物價超過台北」，「我個人是覺得同等級服務在東京跟台北比上海便宜」，但也有人說：「上海一線城市的薪資不會輸台灣喔」，但在二線或三線城市因為物價較低，相對薪資也就更低。

還有人仔細分析起物價和薪資對照下、各地民眾的生活痛苦指數：「拿台北薪資去對比中國二三線城市物價，可能會覺得物價便宜；拿中國二三線城市薪資去對比其物價，可能體感就跟你在台北也沒啥差別了；拿上海薪資去對比上海物價，只會覺得更痛苦。結論，在台北這種薪資物價都覺得辛苦的，你去上海只會更辛苦，上海物價貴得嚇人，結果勞工普遍低薪，錢都進老闆口袋不拿出來」。

另有人討論起外籍生在台打工規定：「印象中外籍學生打工有時數上限的規定」。根據僑外生來台求學、進修勞動規定，僑外生在學期間，每週可以工作時數最多為20小時，寒暑假期間每週工作時間則不受20小時限制，但須注意勞動基準法的工作時間規範。而根據2024年元旦新制，台灣勞工最低月薪將從2萬6400元調整至2萬7470元，時薪則由176元增至183元，台灣清華大學校內餐廳的工讀生職缺，比基本時薪多出2元。

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