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亞大推均標獎學金 學雜費比國立低

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
亞洲大學校長蔡進發說，亞大加碼推出「新生均標以上獎學金」，學雜費比國立大學還低。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發說，亞大加碼推出「新生均標以上獎學金」，學雜費比國立大學還低。圖／亞洲大學提供

政府補助每年三萬五千元私立大專學生學雜費，亞洲大學昨天宣布加碼推出「新生均標以上獎學金」，使學雜費比國立大學更低，亞洲大學校長蔡進發說，希望藉此鼓勵學生能「選亞大不選公立」。

蔡進發說，感謝政府嘉惠學子的平權受教措施，為再減輕學生的負擔，亞大推出新生各系採計科目「均標以上獎學金」，每學年二萬元，亞大學雜費就比國立大學還低，讓優質學生能「選私不選公」、「選系不選校」，選擇亞大就讀，突破長期「私大收費高」的迷思。

蔡進發表示，亞洲大學在少子化浪潮下，努力轉型成長。學生人數在教育部總量管制下，為配合醫務專業人才培育，近年獲准增設一個學院、八個系，分別是護理學院、護理系、學士後護理系，今年則新增長照系；醫健學院增設聽語系、視光系、職治系、物治系、學士後獸醫系等，去年大一註冊率百分之九五點零三，名列各大學前段班。

亞大招生處長張祐誠說，讀到博士最高獎學金四八○萬元，已有六位大學生「捨頂大念亞大」，每人領得三六○萬元。今年新增「護理獎學金」、「資訊及ＡＩ獎學金」，每人每年十三萬元，四年領五十二萬元，共三二○人，等於免費念亞大。

亞大還有弱勢、低收入、緊急紓困、工讀、助教等補助，及五年來補助近一千五百位學生出國研習等卅多項補助金，總計每年提供獎、助學金近一億五千萬元。

亞洲大學 註冊率

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