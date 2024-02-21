清大首辦「春之清華藝術節」節目表出爐 走出校外快閃

為慶祝創校113周年暨在台建校68周年校慶，國立清華大學今天宣布，將從4月中旬至5月底將舉辦首屆「春之清華藝術節」，以跨領域為核心推出6場音樂會，也將邀請國際藝術家駐校、舉辦創作展、大師班及藝術市集等；清大學生也計畫走出校園，到新竹火車站、城隍廟等地音樂快閃，歡迎民眾共賞。

校方指出，「春之清華藝術節」由清華藝術學院榮譽院長侯王淑昭創立的「春之文化基金會」贊助支持。清華大學校長高為元今天出席宣傳活動，特別感謝已故的侯王淑昭女士自2018年起即資助清華大學發展藝術教育，「希望春之清華藝術節一年一年地辦下去，成為新竹人期待的年度藝術饗宴。」

清華藝術學院院長張芳宇介紹「春之清華藝術節」系列活動中的音樂盛會，將安排6場音樂會，會從當今最頂尖的長笛與吉他卡瓦緹娜二重奏揭開序幕，名家小提琴、鋼琴音樂會依次登場，演出地點規畫從清華音樂系館演奏廳一路奏向台中國家歌劇院。

清華校慶音樂會將於5月24日在台中國家歌劇院登場，由指揮家范楷西率清華大學管弦樂團演出，並特別邀請法國國寶級小提琴大師吉哈德‧普雷（Gérard Poulet）擔任嘉賓，與專任助理教授杜沁澐共同演繹莫札特雙小提琴協奏曲。

除了推出一系列音樂會，清大音樂系學生也將到新竹火車站站前廣場、新竹都城隍廟等地舉辦弦樂、擊樂、管樂及木笛快閃。清大藝術學院教授們則將推出「藝鳴清華」聯展，以繪畫、裝置藝術、工藝設計及跨領域科技藝術等各種形式與媒材多元創作。

「春之清華藝術節」系列活動還有2場科技藝術工作坊，主題涵蓋VR虛擬實境、動態捕捉創作應用設計、AI生成與聲音空間化技術等。此外，「奇形藝售」成功湖畔藝術市集則將在5月4日登場，展出清華學生創作的各式工藝品，可邊逛湖畔邊藝術採購。

為加強國際交流，清華大學今年禮聘知名聲樂家珍妮佛．拉莫爾（Jennifer Larmore）及日本跨領域藝術家田口仁（Hitoshi Taguchi）駐校指導，並邀請多位國際知名音樂家開設大師班，也保留部分名額供校外學子報名，開放自由旁聽。