低成本模組感測產業用電及碳盤查 大葉資工系獲銀獎

因應2050淨零碳排，大葉大學資工系低成本開發「通用型無線低壓交流電電能感測模組」，智慧掌握產業用電與碳盤查，獲「2024系統性創新研討會與專案競賽」銀獎。

根據大葉大學今天發布的新聞稿，資訊工程學系主任蔡渙良帶領研究生洪育緯、陳冠霖，發明「通用型無線低壓交流電電能感測模組」；蔡渙良表示，此發明實作成本約2千元，遠低於傳統功率表，並具備許多優勢，可直接安裝在線槽裡使用，不須更改工廠原本電線配置；一般1個感測器就需要1個無線傳輸裝置，這項發明採方塊模組，3組感測可共用1個無線網路。

此項工業配電智慧監測發明，除了能看到生產線耗電情況、電腦計算碳足跡，系統更結合人工智慧深度學習運算，可判讀數值是否有問題，一旦發現異常就立即發送警告通知給管理者，相關技術均已提出專利申請。

蔡渙良說，淨零碳排已是世界趨勢，節能減碳與碳盤查都是企業重要課題，傳統用於電力檢測的功率表要價3至4萬元，還有操作的人力成本，因此實驗室思考如何透過智慧化，提高電力監測成本效益，盼幫助產業盤查工作現場的溫室氣體及產品碳足跡。

資工系碩士生洪育緯說，台灣是工業化國家，工廠許多設備都會用到電力，透過智慧化電力感測，不僅可計算碳足跡，也有助於能源管理，希望實驗室的發明成果能對永續發展有所貢獻。