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台大新春團拜 3名前校長發聲：籲新政府落實高教承諾
國立台灣大學昨天舉行甲辰年新春團拜。校長陳文章表示，學校募款成績優異，今年會持續推廣頒發特別慰勞金給表現優異的職員工。
此外，前校長陳維昭、李嗣涔及楊泮池也出席新春團拜，均表示希望即將上任的新政府落實選前改善高教環境的承諾、提供更多資源，讓台灣高教能更具競爭力，讓育才、攬才、留才做得更好，以發展更尖端的研究，福國利民。
台大昨天由校長陳文章率領一級主管，並邀請校友、前任校長等於台大藝文中心舉行新春團拜。陳文章致詞時表示，由於疫情紓解、邊境解封，學校的國際交流增加，也讓同仁過去一年的工作量增加，要向大家說一聲辛苦了。
陳文章也提到今年工作的期許，其中不少為硬體翻新，校總區建築今年起將逐步整建，以維護外觀及用電安全；徐州路校區、竹北校區及水源校區也會有整建工程，教職員宿舍今年也會陸續招標；已動工的教職員宿舍及學生宿舍則會按步就班，如期如質完工。
但陳文章也說，校園大興土木，工程難免帶來不便及吵雜，但完工後會讓學校有新的面貌，讓教職員工生有更好的環境。
至於國際交流連結方面，陳文章也說，今年可望有姊妹校或研究機構來台大設立研發中心或聯合研究中心，強化學術交流並促進國際聲譽。在招生方面，國際處在招攬外籍生和僑生上也有亮眼的成績，不僅多是來自各校頂尖的學生，且報到率高。
另外，陳文章表示，學校募款也都有不錯的成績，今年會持續推廣頒發特別慰勞金給表現優異的職員工。相信台大在龍年是開展順利的一年，希望教職員工生繼續努力共同邁向2028百歲校慶，締造台大的下個世紀榮耀。
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