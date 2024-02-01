前澳洲西雪梨大學副校長藍易振 今上任輔仁大學校長

曾任澳洲西雪梨大學副校長、在國際教育領域深具影響力的藍易振教授，從今天（2月1日）起正式擔任輔仁大學校長，駐台北澳洲辦事處代表Robert Fergusson在交接典禮致詞時，盛讚他為台灣與澳洲教育合作的最佳典範。

藍易振教授就任為輔大第八任校長，數百位產官學界貴賓參加交接典禮，包括考試院、教育部、外交部、僑委會、新北市府等官員，以及逾20所大學、高中校長、天主教學校和醫院，加上企業界精英、傑出校友，如吳東亮、陳致遠、連勝文等人，前來觀禮。

藍易振於擔任西雪梨大學副校長期間，是澳洲高等教育體系職位最高的華人，成功推動該校名列《泰晤士高等教育世界大學排名》世界大學影響力排名（SDGs）世界第一。他具有深厚的學術背景和豐富國際經驗，將為輔大帶來新的突破和發展。

在就職演說中，藍易振表示，作為一所擁有深厚天主教文化底蘊的學府，輔大將繼續秉承其傳統價值，同時積極擁抱創新和國際化。上任後，將擴大國際合作、推動學術交流，與澳洲西雪梨大學及越南胡志明市經濟大學簽署學術協議，為學生提供更廣闊的國際視野，帶來更多國際合作的振提出一系列創新作為，例如，開發具有特色的學術課程，擴大「微學程」的規模，以及加強與產業界的合作，希望提升輔大的教育品質和學術競爭力，吸引更多國際學生和專業人士加入輔大的學習與研究。