聽新聞
test
0:00 / 0:00
前澳洲西雪梨大學副校長藍易振 今上任輔仁大學校長
曾任澳洲西雪梨大學副校長、在國際教育領域深具影響力的藍易振教授，從今天（2月1日）起正式擔任輔仁大學校長，駐台北澳洲辦事處代表Robert Fergusson在交接典禮致詞時，盛讚他為台灣與澳洲教育合作的最佳典範。
藍易振教授就任為輔大第八任校長，數百位產官學界貴賓參加交接典禮，包括考試院、教育部、外交部、僑委會、新北市府等官員，以及逾20所大學、高中校長、天主教學校和醫院，加上企業界精英、傑出校友，如吳東亮、陳致遠、連勝文等人，前來觀禮。
藍易振於擔任西雪梨大學副校長期間，是澳洲高等教育體系職位最高的華人，成功推動該校名列《泰晤士高等教育世界大學排名》世界大學影響力排名（SDGs）世界第一。他具有深厚的學術背景和豐富國際經驗，將為輔大帶來新的突破和發展。
在就職演說中，藍易振表示，作為一所擁有深厚天主教文化底蘊的學府，輔大將繼續秉承其傳統價值，同時積極擁抱創新和國際化。上任後，將擴大國際合作、推動學術交流，與澳洲西雪梨大學及越南胡志明市經濟大學簽署學術協議，為學生提供更廣闊的國際視野，帶來更多國際合作的振提出一系列創新作為，例如，開發具有特色的學術課程，擴大「微學程」的規模，以及加強與產業界的合作，希望提升輔大的教育品質和學術競爭力，吸引更多國際學生和專業人士加入輔大的學習與研究。
藍易振強調，將積極關注學生全人發展，以期培養具有國際視野、批判思維和社會責任感的學生，以應對未來社會的多元挑戰。希望通過綜合性的教育改革，輔大培養出更多優秀的人才，為社會做出更大的貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言