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不只是幸運！實習首日發現國寶級玉玦 清華女大生選修1課程很「識貨」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
兩清大學生寒假到花蓮考古博物館實習，與團隊到北花蓮秀林鄉北三棧遺址區地表踏查，竟意外發現2500到3000年前的國寶級人獸形玉玦。圖／清大提供
兩清大學生寒假到花蓮考古博物館實習，與團隊到北花蓮秀林鄉北三棧遺址區地表踏查，竟意外發現2500到3000年前的國寶級人獸形玉玦。圖／清大提供

國立清華大學人社學院學士班大二學生林嘉樂、利恩得寒假期間前往花蓮考古博物館實習，與團隊到北花蓮秀林鄉北三棧遺址區地表踏查，竟意外發現2500到3000年前的國寶級人獸形玉玦，雖然該玉玦的頭部已斷掉，但可證明是花蓮壽豐鄉的玉礦所產，也代表花蓮考古重大發現；有網友更表示「新人剛出道就直接得奧斯卡獎」，實在太厲害了。

有清大網友說，兩名學生剛到花蓮實習，第一天就發現國寶級考古文物，簡直就是「新人剛出道就直接得奧斯卡獎」；兩名學生也直呼這筆中大樂透還開心，畢竟有許多考古學者花費數十年才能發現玉器，兩人第一天就看到，真的超幸運。

花蓮考古博物館長溫孟威指出，林嘉樂、利恩得兩名學生真的非常幸運與不容易，這塊大小約2公分的玉玦被發現，也證實早在3000年前，當時花蓮就有很強的貿易交流活動，甚至跟南海越南菲律賓有所交流，如此也顯示當時的台灣航海技術已經有一定的水準，並符合當時的人文社會現況。

溫孟威說，清大學生發現的玉玦屬威望商品，就是有威望或達官顯貴之人才會配戴的玉器，若從玉器的配戴推論，當時台灣與鄰國的交流很頻繁，這也被證實是來自花蓮壽豐鄉的玉礦所生產的玉玦，目前在台僅於台東卑南、花蓮與宜蘭等零星地點現蹤過，非常罕見珍貴，也代表花蓮早在3000年前與鄰國的貿易交流就很發達。

溫孟威指出，兩名學生發現該玉玦後，目前已由考古博物館進行清整和紀錄，未來有機會也會進行展示，讓民眾了解這塊國寶級玉玦背後的人文活動歷史。兩名學生實習的成果也值得肯定，很多人一輩子考古都不一定能發現重要考古文物，但清大生因是人社學院學生，也選修考古相關課程，具備一定考古常識，能在行走踏查過程中發現國寶級考古文物，可說是千載難逢的好運，且有識貨能力。

清大人社學院學士班大二學生林嘉樂、利恩得前往花蓮考古博物館實習，與團隊到北花蓮秀林鄉北三棧遺址區地表踏查，竟意外發現2500到3000年前的國寶級人獸形玉玦。圖／清大提供
清大人社學院學士班大二學生林嘉樂、利恩得前往花蓮考古博物館實習，與團隊到北花蓮秀林鄉北三棧遺址區地表踏查，竟意外發現2500到3000年前的國寶級人獸形玉玦。圖／清大提供
兩清大學生寒假到花蓮考古博物館實習，與團隊到北花蓮秀林鄉北三棧遺址區地表踏查，竟意外發現2500到3000年前的國寶級人獸形玉玦。圖／清大提供
兩清大學生寒假到花蓮考古博物館實習，與團隊到北花蓮秀林鄉北三棧遺址區地表踏查，竟意外發現2500到3000年前的國寶級人獸形玉玦。圖／清大提供

國寶 文物 清華大學 遺址

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