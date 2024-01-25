平安畢業都高手？陽交大「高難度」機車道引朝聖 網笑嘆：沒實力進去騎

能平安騎到畢業的都是高手？校園道路安全引關注，路權團體「台灣機車路權促進會」粉絲專頁日前提及陽明交通大學校內環校機車道，直言這環校機車道數十年間已被重複傳誦無數次，唯有親身體驗才能感受到震撼，貼文一出隨即引起學生、校友們朝聖。

「台灣機車路權促進會」指出，設計良好的公路都是很好騎的，意思是不需要練就高超技巧，就可以輕鬆愜意地騎完。如果有什麼彎中彎、大直線接髮夾彎、高低螺旋彎的，那些都是賽車場的作法，不適合用來設計在一般道路上。

然而在圖中的入口之後，緊接著便是高難度的環校機車道。粉專表示，路程中不僅有各種緩急不同的彎，還有高低落差複合彎，如果說東華是2000年的霍根海姆賽道（Hockenheimring），那交大就是東望洋賽道，「能夠平安騎到畢業的都是才子才女」。

貼文一出，不少學生、校友紛紛朝聖，「大家俗稱環校賽車道，每個人都騎超快，逆向超車也沒在客氣的」、「讓我摔壞筆電的環校車道」、「前有交流道，後有寶山路，內有環校道，騎起來非常好玩」、「騎到摔斷腿的我表示」、「交通大學必修學分…九彎十八拐通關」、「不得不說，環校真的是神之發明」、「這邊其中一段還會小小飛起來，每次騎都有點小興奮」、「以前下雨的時候還會積水，很好玩的喔」、「交大機車道真的刺激，自己騎還好，坐學長的車一次差點尿了」、「從地下道上來那段，我不知道飛起來了幾次」。

不過也有人認為，該環校車道是校內道路，本來就不應該騎快，「校內行駛是要騎多快？會出事都不是道路問題都是右手的問題」、「看起來像減速彎，個人覺得路再大再直，只要快都危險」、「限速20還是30（公里）忘記了，乖乖遵守規則的話是不難騎的」、「講得太誇張了…按限速慢慢騎根本沒什麼危險…畢業校友路過」、「還好吧？交大四年也常騎，的確有彎道，但保持規範的速限，不太有什麼危險」、「大學、碩士共騎了六年，速限維持在30-40公里應該都不會出事，沒大家想得那麼誇張啦」。

去（2023）年10月，校方曾針對環校機車道進行整修，學生也現身說法，直呼改善後「好騎很多」，「重鋪之後蠻好騎的欸，就是那個標線塗銷不塗乾淨很礙眼」、「目前讀到大四，去年十月才開始針對道路平面進行整修，不然本來除了文中所述以外，還有更多的是大大小小位置不一的坑洞，所以基本上每個月都會出現至少一次嚴重程度不一的車禍，最近路面鋪平了是好蠻多的」。