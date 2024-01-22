又爆交接經費出包？南大學生會疑短缺6萬多元 現任學生會將提告上屆

自暨南國際大學、嘉義大學後，國立台南大學學生會也爆出學生會費疑似「短缺」事件，南大第16屆學生會昨發出聲明，指第15屆學生會經費交接少了6萬多元，經校方多次協調仍未解決，將向上屆學生會提出民、刑事訴訟。

南大第16屆學生會昨在臉書發聲明表示，去年7月29日和上屆學生會進行財務交接時，當時第15屆學生會表示有缺漏器材已告知校方課指組，但電子決算表置於雲端無法當場對帳。隔日現任學生會發現經費交接疑似短缺6萬1275元，之後通知校方8月起協助處理，半年多來協調多次未果，因此決定採取法律途徑，將對上屆學生會長、學生會總務部長提出偽造文書及背信等刑事告訴。

現任學生會長林彥良在聲明中向校方提出3大訴求，對此事調解層級需學務長等級以上出面，協調上屆學生會經費短缺案，及協助處理第16屆學生會所遇到問題；第2點則是為依學生自治原則，學生議會決議通過的決算書，若支出要更動，校方應承諾不以任何形式要求學生會進行核銷；最後一點是經費調解會期程應盡快敲定。

校方表示，學生會是自治組織，學校予以尊重，不會強硬要求學生會該如何處理，這也是學生學習如何解決問題的過程，希望學生們在最小影響下，讓問題獲得釐清解決。除感謝歷屆學生會負起和學校溝通、參與公共事務等，校方站在輔導學生會的立場上，該案接獲反映後也一直在協調處理，過程中現任學生會有所疑慮，還是會積極加以釐清，而校方也將由學務長安排下周進行協調處理，並在法律、會計等專業上提供協助加速釐清。