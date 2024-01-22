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弘光大四生英國念書15個月 畢業可取得學士和碩士雙聯學位

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大國際溝通英語系劉辰容說，透過教育部「學海飛颺」計畫及學校補助，加上家人的支持，才能如願出國留學。圖／弘光科大提供
弘光科大國際溝通英語系劉辰容說，透過教育部「學海飛颺」計畫及學校補助，加上家人的支持，才能如願出國留學。圖／弘光科大提供

弘光科技大學英國密德薩斯大學（Middlesex University）簽訂學士碩士雙聯學位2年，已有4名學生修讀，第一批3名學生經15個月精實課程學習，可望於今年取得碩士學位。

其中一名學生劉辰容說，透過教育部「學海飛颺」計畫及學校補助，加上家人的支持，才能如願出國留學，她建議學弟妹把握機會申請，並提早準備雅思考試及英語對話能力。

弘光科大國際長田其虎表示，弘光與英國、美國、日本共6所大學簽訂學士雙聯學制，與英國密德薩斯大學於111年開始，還簽訂學士碩士雙聯學制，學生大四到密德薩斯大學念書15個月，可以同時取得弘光學士學位、密德薩斯大學碩士學位；密德薩斯大學教學質量在全英國名列前茅，111年有國際溝通英語系劉辰容及健康事業管理系黃愷翔、蔡羽皇等3名學生赴英修讀學士碩士雙聯學位，去年又有國際溝通英語系古嘉澄修讀。

正在寫國際商務碩士班論文的劉辰容指出，一直很嚮往出國留學，但擔心造成家中負擔，透過教育部「學海飛颺」計畫及學校補助，加上家人支持終於如願。英國教育注重培養學生獨立思考，老師歡迎學生提問，初到時不太習慣用英語溝通，經過自我調適才慢慢克服，也適應了緊湊又繁重的課業，她建議學弟妹若要申請雙聯學位，必須提早加強英語對話能力。

黃愷翔表示，家人原本就期望他能出國留學，得知學校與英國密德薩斯大學簽訂了學士碩士雙聯學位，覺得機不可失，申請學士碩士雙聯計畫雅思檢定考試必須達到6.5分，成績僅差一點就達到，幸好透過密德薩斯大學語言視訊課程及通過考試終於成行，在英國念書期間，也善用課餘時間順道旅行鄰近國家，學習生活精彩豐富。

到英國念書半年的香港境外生古嘉澄，寄問候卡片給師長及國際處，感謝學校的支持，古嘉澄指出，運動員出身的她一開始到弘光是念物理治療系，大一下學期發現不太適合，考慮轉系時得知學校和英國多所大學簽訂學士雙聯學位，決定轉到國際溝通英語系，後來知道學校進一步和密德薩斯大學簽訂了學士碩士雙聯學位，大四到英國讀15個月就可以取得碩士學位，很心動，她建議學弟妹，如果打算讀雙聯學位，除了要準備雅思考試，也要努力完成系上指定的學分，才可以如願到英國修讀雙聯學位。

弘光科大第一批前往英國密德薩斯大學修讀學士碩士雙聯學位的3名學生（左一至三）。圖／弘光科大提供
弘光科大第一批前往英國密德薩斯大學修讀學士碩士雙聯學位的3名學生（左一至三）。圖／弘光科大提供

英國 英語 弘光科技大學 碩士 留學

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