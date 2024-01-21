「公路上的公民課」大學生公民進化旅程 10年送暖偏鄉

實踐大學國際企業管理學系副教授方信淵2015年創辦的「公路上的公民課」，每年寒假在網路上募集社會資源，再號召大專青年組成步行團，將這些社會資源捐助到偏鄉部落學校，如今邁入第10年。全國50名大專青年分成南北兩團，今早從花蓮、台東出發再會合，沿途共拜訪8所部落小學，送上募集的文具、運動鞋等。

方信淵表示，「公路上的公民課」原本屬實踐大學學生的活動，現今已演變成全國大專青年競相爭取參加的活動。今年的步行團學生，從眾多報名學生的篩選出來自全國26校、50個不同科系的學員，包括台大電機系、北醫醫學系、政大經濟系、實踐國企系等，每年除了大專青年外，也邀請成功的企業家和公眾人士參與陪伴這些年輕人走一段，白天徒步行程，晚上則是有夜間公民課，共宿並討論社會議題，分享人生經驗，形成了一個又一個善的循環。

學員們抵達拜訪學校後，就借宿在學校教室或活動中心打地鋪，每天早上5點半起床，開始一天負重徒步的路程，每天的路程從20至30公里不等。「這是一場社會公民進化的旅程！」方信淵說，雖然辛苦，如果大家在花東路上見到這一群徒步前進的大專青年菁英們，請不要吝嗇加油打氣，或者上臉書粉專搜尋關注「公路上的公民課」。

學員們精神抖擻的踏上旅程，成大財金所碩士生黃家綸今年回來公路上的公民課協助，他說，是因為2023參加時收穫許多心得外，也發現工作人員在背後默默打理好一切，才能讓學員專注在服務及徒步上，所以想回來成為為其他人付出的人，把這份美好傳承下去。

北醫醫檢驗系學生蔡涵珺表示，2022年在公路上的公民課看見不一樣的自己和更大的世界，當時建立起的連結對自己的影響也持續到現在。特別感恩和期待今年能回來，除了希望能有更多的成長之外，也想試著成為伸出手的人，延續這份感動！

成功大學體育健康與休閒研究所羅元瑜參加了7年、8次的「公路上的公民課」，從一開始的懵懂無知到現在承擔起責任，這趟旅程帶來的收穫其實原本想像中的多。2024公路上的公民課10周年之際，首次分成兩個路線同步進發，兩團會在花蓮豐濱會合，「不論身處何處我們依然前行著，用雙腳續寫我們的篇章。」

10年前參加過第一屆活動的林儀鳳，今年帶著5歲的兒子一起參與部分旅程。她認為，公民課就是一件把想做的事情變成完成式，不要只是想，做就對了。當年帶著想要走出自己那個封閉的世界，還有不需要花太多的錢就可以去台東玩的念頭參與，卻發現一趟的旅程帶來的回憶跟過程會跟著你一輩子。