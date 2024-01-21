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「公路上的公民課」大學生公民進化旅程 10年送暖偏鄉

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2024公路上的公民課」出發，南北大串聯！圖／方信淵提供
「2024公路上的公民課」出發，南北大串聯！圖／方信淵提供

實踐大學國際企業管理學系副教授方信淵2015年創辦的「公路上的公民課」，每年寒假在網路上募集社會資源，再號召大專青年組成步行團，將這些社會資源捐助到偏鄉部落學校，如今邁入第10年。全國50名大專青年分成南北兩團，今早從花蓮、台東出發再會合，沿途共拜訪8所部落小學，送上募集的文具、運動鞋等。

方信淵表示，「公路上的公民課」原本屬實踐大學學生的活動，現今已演變成全國大專青年競相爭取參加的活動。今年的步行團學生，從眾多報名學生的篩選出來自全國26校、50個不同科系的學員，包括台大電機系、北醫醫學系、政大經濟系、實踐國企系等，每年除了大專青年外，也邀請成功的企業家和公眾人士參與陪伴這些年輕人走一段，白天徒步行程，晚上則是有夜間公民課，共宿並討論社會議題，分享人生經驗，形成了一個又一個善的循環。

學員們抵達拜訪學校後，就借宿在學校教室或活動中心打地鋪，每天早上5點半起床，開始一天負重徒步的路程，每天的路程從20至30公里不等。「這是一場社會公民進化的旅程！」方信淵說，雖然辛苦，如果大家在花東路上見到這一群徒步前進的大專青年菁英們，請不要吝嗇加油打氣，或者上臉書粉專搜尋關注「公路上的公民課」。

學員們精神抖擻的踏上旅程，成大財金所碩士生黃家綸今年回來公路上的公民課協助，他說，是因為2023參加時收穫許多心得外，也發現工作人員在背後默默打理好一切，才能讓學員專注在服務及徒步上，所以想回來成為為其他人付出的人，把這份美好傳承下去。

北醫醫檢驗系學生蔡涵珺表示，2022年在公路上的公民課看見不一樣的自己和更大的世界，當時建立起的連結對自己的影響也持續到現在。特別感恩和期待今年能回來，除了希望能有更多的成長之外，也想試著成為伸出手的人，延續這份感動！

成功大學體育健康與休閒研究所羅元瑜參加了7年、8次的「公路上的公民課」，從一開始的懵懂無知到現在承擔起責任，這趟旅程帶來的收穫其實原本想像中的多。2024公路上的公民課10周年之際，首次分成兩個路線同步進發，兩團會在花蓮豐濱會合，「不論身處何處我們依然前行著，用雙腳續寫我們的篇章。」

10年前參加過第一屆活動的林儀鳳，今年帶著5歲的兒子一起參與部分旅程。她認為，公民課就是一件把想做的事情變成完成式，不要只是想，做就對了。當年帶著想要走出自己那個封閉的世界，還有不需要花太多的錢就可以去台東玩的念頭參與，卻發現一趟的旅程帶來的回憶跟過程會跟著你一輩子。

實踐大學國際企業管理學系副教授方信淵先開著補給車到台東與學員會合。圖／方信淵提供
實踐大學國際企業管理學系副教授方信淵先開著補給車到台東與學員會合。圖／方信淵提供
「2024公路上的公民課」出發，南北大串聯！圖／方信淵提供
「2024公路上的公民課」出發，南北大串聯！圖／方信淵提供
「2024公路上的公民課」出發，南北大串聯！圖／方信淵提供
「2024公路上的公民課」出發，南北大串聯！圖／方信淵提供
110年前參加過第一屆「公路上的公民課」的林儀鳳（右），今年帶著5歲兒子一起參與部分旅程，與方信淵（左）開著補給車出發。圖／方信淵提供
110年前參加過第一屆「公路上的公民課」的林儀鳳（右），今年帶著5歲兒子一起參與部分旅程，與方信淵（左）開著補給車出發。圖／方信淵提供

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