4年給52萬 亞大培育護理人才

亞洲大學繼新生獎學金最高三六○萬元，亞大附屬醫院更提供「在學獎學金」給亞洲大學護理學院護理系、學士後護理系學生，可申請一年十三萬元，四年最高可領五十二萬元，共二百個名額，等於免學雜費、住宿費，考取護理師後，還可直接到亞大醫院服務，就學、就業一條龍。

亞大校長蔡進發說，亞大醫院營運八年，亞大去年又取得台中市政府「豐富專案」土地，投資七十億元興建亞大附屬豐原醫院、長照、公托三棟機構，預計二○二七年營運，需培育二千名人才投入。亞大學生畢業後，可到中醫大、亞大的「中亞聯大」所屬卅個醫療體系及生技產業服務。

亞大教務長林君維說，亞大新生獎學金最高三六○萬元，已有六人放棄台大等國立頂尖大學，領獎學金念亞大。其中，生醫系高姓學生今年畢業，將續讀亞大國際雙聯研究所，可獲六十萬獎學金。另有ＡＩ、英文獎學金等，每年提供出國研習、比賽、弱勢等獎助學金共約一點二億元，鼓勵學生精進逐夢。

林君維說，亞大十多年來開設夜間英文、國考等證照輔導班，累積多達八六一班，取得二萬多張證照就業，且國考通過率大多超過全國平均，學生畢業即就業，待遇又高，也因校友在職場的亮眼表現，讓創校廿三年、全台最年輕大學的亞大，連二年獲「企業最愛大學」排名。