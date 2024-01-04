台女留學韓國比較台韓大學異同處 網友祝「這次可以唸到畢業」

每個國家大學所採用的學制都不相同，就連同國不同地區都可能不一樣，如美國大學基本上就分學期制和學季制兩種。學期制長度為18周，跟台灣的大學大致相同，而學季制上課時間較短。有一位女網友在Dcard貼文比較台灣和韓國大學相異之處，原PO貼文引起其他網友熱議，更有網友留言歪樓，祝福原PO「這次可以唸到畢業」。

原PO文中一開頭說明自己曾在台灣的大學就讀了三個學期，之後才到韓國就讀大學，因為有這樣的經歷，所以想跟台灣的朋友分享兩邊大學生活中的點滴和經驗。原PO說，一般台灣大學校園裡都嚴令禁止在校園裡面抽菸，而韓國是一個吸菸率超級高的國家，大學從教授到學生吸菸的比例很高，所以「韓國的大學校園裡禁止吸菸是一件難以實現的事情，大學各個角落裡都會設有吸菸區」。

韓國大學上課時間是從9點開始，每學期上15-16週，寒暑假各有3個月，但是學費卻是台灣一般大學學費的5-7倍。在修學分方面，韓國一學期只修15-18學分，韓國不用修一些不必要的通識課。韓國大學生修的學分雖然少，他們「會在課餘或者放假期間，想辦法考取各種證照和語言檢定，或是打工來賺取大學學費和生活費」。目前台灣在有證照就是保證的就業氛圍下，大學生在考取各種證照和語言檢定方面也不惶多讓韓國大學生，而課餘或放假期間用來打工賺取大學學費和生活費，也是比比皆是。

台韓最大不同的應該是大學校慶，原PO表示，韓國大學最讓人羨慕的應該是校慶活動，學校會邀請「知名的韓團和歌手來表演，學生都可以免費觀賞公演，而且還有餐車或是啤酒贊助商，免費領取啤酒和飲料」，感覺有點像是台灣的音樂節氛圍。另外就是休學一事。原PO說，在韓國休學算是一件很平常的事，會休學的理由有去當兵、還沒準備好就職而先休學準備一些證照考試、目前就讀的科系不喜歡而休學重考、學費太貴休學打工、搶不到想聽的課等各種原因，這跟台灣大學很不一樣，「感覺在台灣休學就是一個負面的詞」。

最後一項會讓台灣大學生羨慕不已的是，韓國大學有期中、期末應援活動，就是在將近期中或是期末考的時候，各學校或是系所都會準備一些小零食、咖啡、炸雞、漢堡、餐盒等各種各樣的餐食，免費提供給準備考試的學生們。

網友們看完後紛紛回應，「最喜歡韓國大學的校慶，台灣學校的校慶超沒fu」、「我是休學去當兵，算體驗了一把偽韓國學生了吧」、「過來人，在台灣休學真的是會受到很多指指點點」、「雖然台灣校園嚴令禁菸，但還是有很多人會在校園內抽菸，需要效法吸菸區捏」，也有人酸言酸語台灣教育怪現象說，「韓國2023教育經費，南韓占GDP5%，台灣平均1.2%，我們又喜歡把pr99的學生往醫學系送，偏偏台灣醫學產值不夠，都是靠台積電在撐」、「政府還要繼續把pr99送進醫學系，然後偏鄉公費急重症永遠缺人，也是不懂」，更有人羨慕原PO表示「還好妳跑得快！」

也有人指正原PO誤解之處，「韓國大學也要修通識課啦，只是我們叫做教養課」，也有自稱是原PO忠實粉絲的人表示「好想體驗看看韓國的大學生活」，或是歪樓留言「祝飛比這次可以唸到畢業」，有網友藉機會提問說，「想問韓國的國立地名大學比較首爾私立大學，哪個在韓國人心中比較好呢？」

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